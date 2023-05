Ein zweiter Blick in den Lindenhof in Raabs

Eine Symbiose zwischen Formen, expressiv und surreal zeigen sich die Bilder von Edgar Tezak, die derzeit in der Galerie Lindenhof ausgestellt werden. Die Werke sind vielfältig, werfen zahlreiche Fragen auf und stellen eine intensive Auseinandersetzung mit dem Leben dar. Sie legen ein Zeugnis der Gesellschaft ab, entsprechen der Wirklichkeit und sind gleichzeitig eine Produkt der Fantasie des Künstlers. Eines ist den Arbeiten gemein, sie bilden die Grundgesetze der Welt ab, zeigen den ständigen Wandel des Lebens, der Dinge und der Wahrnehmung. Teilweise real, teilweise groteske Körperformen laden ein, eigene Interpretationen zu finden und sich in die Welt des Unrealen fallen zu lassen. Mit einem Blick lässt sich nicht alles erkennen und erfassen, was auf den teils großformatigen, teils kleinen Kunstwerken abgebildet ist. „Man muss auf jeden Fall einen zweiten Blick gelten lassen“, ermunterte Roman Grabner vom Johanneum in Graz (er hielt die Laudatio) die Besucher, sich auf die Kunstwerke einzulassen.

Edgar Tezak wurde 1949 in Graz geboren und lebt in Stoob (Burgenland). Von 1969 bis 1973 studierte er an der Akademie für bildende Künste in Wien. Von 1979 bis 1994 arbeitete er in New York. 1990 bis 1991 entstand in Indien gemeinsam mit André Heller das von Werner Herzog verfilmte Projekt Jagmandir, das exzentrische Privattheater des Maharanas von Udaipur. 1995 erhielt Tezak einen Lehrauftrag an der Universität für angewandte Kunst in Wien (Klasse Christian Ludwig Attersee).

Über den Zauber von Gold und Rost in der Kunst

Gold und Rost können wohl kaum gegensätzlicher sein. Als Edelmetall kann Gold nicht oxidieren, es verändert sich mit der Zeit nicht, und symbolisiert daher Unvergänglichkeit und die himmlischen Sphären der Götter. Rost hingegen steht seit der Eisenzeit als prozesshaftes Korrosionsprodukt für Zerstörung, Gewalt, Alter und Vergänglichkeit. Eine Ausstellung der NÖ-Art, die sich diesen Gegensätzen widmet, wurde zeitgleich im Ausstellungsraum eröffnet.

Zur Ausstellungseröffnung der NÖ-Art kamen auch einige der Künstler. Im Bild Szilvia Ortlieb, NÖ-Art-Mitarbeiterin Sofie Fischer, Sabine Watschka, Maria Temnitschka, Kurator Hartwig Knack, Tania Raschied, Hermann Staudinger und Herwig Maria Sark mit Vizebürgermeisterin Margit Auer und Bundesrätin Viktoria Hutter. Foto: Edith Hofmann

Die Werkeschau, kuratiert von Hartwig Knack, stellt eine außerordentliche Vielfalt an unterschiedlichen Ideen und Positionen mit jeweils individuellen Ansätzen vor, die sich dem Glanz, der Wärme, den Farben und dem Zauber von „Gold und Rost“ in der aktuellen Kunst verschreiben.

Die Ausstellung „Edle Oberflächen“ ist bis 4. Juni zu sehen. Die Arbeiten von Edgar Tezak können bis 11. Juni besichtigt werden. Öffnungszeiten im Lindenhof sind Mittwoch bis Sonntag, jeweils von 13 bis 18 Uhr.

