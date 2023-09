Kunstheuriger Sandra Harig feierte „Einstand“ mit Ausstellung in Karlstein

Die in Thuma lebende Künstlerin Sandra Thuma stellte in der Alten Volksschule ihre Collagen aus. Foto: Monika Freisel

Werbung Sag`s mit der NÖN Glückwünsche, Danksagungen oder Jubiläen

M it dem Wohnmobil durch Europa - so entstanden die Collagen der Künstlerin Sandra Harig, die sie in der alten Volksschule in Karlstein zeigt.

Beim „Kunstheurigen“ in der Alten Volksschule in Karlstein sind seit vergangenem Wochenende Arbeiten der Künstlerin Sandra Harig zu sehen. Sandra Harig ist Anfang Jänner dieses Jahres aus der Wachau in ein altes Haus in Thuma übersiedelt, das von ihr gekauft und renoviert worden war und in dem sie auch ein großes Atelier eingerichtet hat. Die Künstlerin ist Autodidaktin, sie war während ihrer Berufszeit als Angestellte tätig. Die Leidenschaft zum Kreativsein begleitet sie schon seit ihrer Jugendzeit. Sie füllt ganze Leinwände mit ihren Malereien, für die sie Öl-, Acryl- oder Aquarellfarben verwendet. Kunst aus Fragmenten, Bildern und Gedichten In der Alten Volksschule zeigt sie ausschließlich Collagen, die sie aus fragmentierten Bildern, Fotos, Zeitungsausschnitten, Gedichten, Übermalungen zusammenstellte. „Amselpost“, Wissensdurst“, „Phönix“ oder „Mädchenträume“ betitelt sie diese Werke, die darin dargestellten Themen sind vielfältig: alte Gebäude, Hochräder und Luftschiffe, Bäume, Tiere, Blumen und Menschen. Großteils entstanden die Collagen, während sie ein Jahr lang mit dem Wohnmobil durch Europa fuhr und hier vor allem die skandinavischen Länder erkundete. Die in die Arbeiten eingefügten Gedichte stammen zumeist von Sandra Harig selbst, aber auch das Gedicht „Mondnacht“ von Joseph von Eichendorff ist in der gleichnamigen Collage festgehalten. Der Kunstheurige wurde musikalisch begleitet von den „Ottakringer Strawanzern“ Johann Mikulka und Christoph Holy mit heiter-melancholischen Wienerliedern. Die Ausstellung kann bis Oktober immer dann besichtigt werden, wenn Veranstaltungen des Karlsteiner Kunst- und Kulturvereins KuuK in der Alten Volksschule stattfinden. Zum Kunstheurigen musizierten die Ottakringer Strawanzer Johann Mikulka und Christoph Holy. Im Bild mit dem Organisator Harald Rinder (Mitte) vom Karlsteiner Kunst- und Kulturverein KuuK. Foto: Monika Freisel