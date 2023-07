5 Bilder, 7 Lieder, 3 Gemeinden im Fokus der Kunst

Unter dem Titel „Moderne W4“ haben sich drei junge Künstler zusammengetan, um Natur und Kultur künstlerisch einzufangen.

Unter der Leitung von Florian Balcarek werden bis Sonntag, 23. Juli, fünf Bilder in der Kunst.Galerie.Waldviertel gezeigt, die einen besonderen Bezug zum Waldviertel haben. Einesteils sind es die Fischteiche der Familie Kainz, andererseits die Vergangenheit des Bandlkramerlandls oder die Mohnfelder, für die das Waldviertel durchaus auch bekannt ist. „Der Mohn ist ein Wahrzeichen unserer Region. Und so schön die Mohnfelder auch sind, bergen sie doch die Gefahr der Drogensucht und Abhängigkeit in sich“, deutet Balcarek an, dass es auch im ländlichen Raum eine „Szene“ gibt.

Die musikalische Umsetzung des Projektes lag in Händen von Paul und Joachim Kainz, zwei Cousins. Beiden ist eines gemein: Ihre Liebe zur Natur und zur Musik. Die Fragean die beiden Multitalente „Welches Musikinstrument spielst Du?“ sollte umformuliert werden in „Welches Instrument spielst Du nicht?“ Die Musik, die sie zur Ausstellung aufgenommen haben ist instrumental, experimentell und mit Sprechgesang kombiniert. „Jedes Bild hat sein eigenes Lied“, erklären Paul und Joachim Kainz.

Die jungen Künstler beschränken sich nicht auf bildnerisce Kunst, sondern geben die Impressionen des Waldviertels auf vielfältige Weise wieder. „Bei der Bearbeitung des Projektesist es uns wichtig, die manifestierte Kultur und Wahrnehmung der Kunst in ein zeitgenössisches und dynamisches Licht zu rücken“, erklärt der Projektleiter. Aufgrund unterschiedlicher Herkunft und Erfahrung ist dies auch - oder nur - als Kollektiv möglich. Die Kultur aus verschiedenen Blickwinkeln einfangen und die Diversität einfließen lassen ist Ziel der Arbeiten.

Auch Zahlenspiele können Kultur ausdrücken: „5 Bilder, 7 Lieder, 3 Gemeinden - auch Niederösterreich hat 573 Gemeinden“, stellt Balcarek fest. „Weiters hat das Land 20 Bezirke und 20 Alben wurden zum Verkauf aufgelegt.“ Der Bezug zu den drei Gemeinden Göpfritz/Wild, Waidhofen und Heidenreichstein wird hergestellt, da dort bis Ende Juli je ein Bild des Künstlers ausgestellt ist.

In der Kunst.Galerie.Waldviertel kann die „Moderne W4“ bis 23. Juli, täglich von 15 bis 18 Uhr, besichtigt werden. Das Projekt wurde vom Land Niederösterreich und zwei privaten Sponsoren gefördert.