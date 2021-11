Chirurgie-Schließungsgerüchte: SPÖ-Abgeordnete fordern Antworten

Die beiden Landtagsabgeordneten wollen wissen, was an diesen Insider-Informationen dran ist: „In Zeiten einer Gesundheitskrise an der Demontage des niederösterreichischen Gesundheitssystems zu arbeiten ist ein Skandal. Die Bürger des Waldviertels wollen Antworten und wir verlangen von Landeshauptfrau-Stellvertreter Pernkopf eine klare Stellungnahme. Wird hier durch die Hintertür ein Spitalsstandort ausgehöhlt? Stimmt es, dass bei den medial kolportierten Abteilungen am Standort Waidhofen Schließungsabsichten bestehen? Welche politische Entscheidungsgrundlage (Anm.: Verordnung, etc.) liegt diesen Überlegungen der Landesgesundheitsagentur zu Grunde? Oder arbeitet die LGA etwa gar im rechtsleeren Raum? Warum wird die Einigung auf regionaler Ebene zu einem standortgenau definierten ‚Regionalen Strukturplan Gesundheit‘ nicht endlich ernsthaft verfolgt?“ werfen Scheele und Wiesinger in einer Presseaussendung auf.

Den Landtagsabgeordneten seien in jedem Fall keine Diskussionen im Landtag darüber erinnerlich. Auch auf Landesregierungsebene wurde die einzige Grundlage – eine von Pernkopf geplante Landesverordnung - zurückgezogen und bisher nicht behandelt. (Anm.: Pernkopf wollte laut Aussendung der SPÖ die angesprochene Verordnung erlassen, obwohl ein Einigungsversuch im zuständigen Gremium der Landes-Zielsteuerung nicht erfolgt ist. Darin sollten 471 Betten in NÖ bis 2025 gekürzt werden.)

Landtagsabgeordneter Wiesinger kündigt im Falle der Bestätigung dieser Informationen massive Protestmaßnahmen an: „Die ÖVP NÖ spricht immer gerne von der notwendigen Stärkung des ländlichen Raums. Doch der Schein trügt! In Wahrheit zerstört sie seit Jahren die Strukturen in den ländlichen Regionen – insbesondere im Waldviertel. Das ist nicht weiter hinzunehmen. Die Verantwortung an eine ausgelagerte Landesgesellschaft zu verlagern ist das eine. Für die Vorgaben ist jedoch immer noch die Politik zuständig. Die politische Verantwortung tragen Landeshauptfrau-Stellvertreter Pernkopf und Landesrat Eichtinger – die Waldviertler haben umgehend klare Antworten verdient.“

Die NÖN wird Landesthauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf und Landesrat Martin Eichtinger um eine Stellungnahme ersuchen und diese bei Eintreffen nachreichen.