Chirurgie wird auf Tagesbetrieb umgestellt, Alters-Medizin kommt

Die beiden Primarärzte werden künftig die medizinisch-fachliche Verantwortung im Rahmen der standortübergreifenden Zusammenarbeit in der jeweiligen Fachdisziplin auch am Standort Waidhofen tragen und sind bereits in engem Kontakt mit den Standortverantwortlichen.

Für die Etablierung der altersmedizinischen Versorgung und die Erweiterung der tagesklinischen Kapazitäten im Fachschwerpunkt Chirurgie werden aktuell die erforderlichen baulichen Adaptierungen geplant und vorbereitet. Die Tagesklinik, die bislang im chirurgischen Bereich untergebracht war, wird auf Ebene 7 des Klinikums, angrenzend an die Abteilung für Urologie situiert sein. Entsprechend den organisatorischen Erfordernissen einer tagesklinischen Versorgung mit kurzer Aufenthaltsdauer kann sie somit weitgehend getrennt vom stationären Geschehen betrieben werden.

Die Altersmedizin soll in einem weiteren Schritt auf Ebene 5 mit einer Plankapazität von 24 Betten eingerichtet werden. Um das erforderliche therapeutische Angebot an die Bedürfnisse dieser Patientengruppe anzupassen, werden die Patientenzimmer und Therapieräume in diesem Bereich adaptiert.

Im Rahmen der organisatorischen Angliederung des Fachschwerpunktes Chirurgie an die Abteilung im LK Horn wird ab März schrittweise mit der Erweiterung des operativen Leistungsgeschehens begonnen. Um die bestehenden Ressourcen für die operative tagesklinische Einheit bestmöglich zu nutzen, wird ab diesem Zeitpunkt die Chirurgie auf einen Tagesbetrieb umgestellt, die ambulante Versorgung bleibt wochentags von 07:00 bis 19:00 Uhr aufrecht, alle anderen Ambulanzen bleiben unverändert. Künftig werden neben den Orthopäden aus dem LK Zwettl auch chirurgische Ärzte und Ärztinnen des LK Horn in Waidhofen/Thaya operieren und die AusbildungsärztInnen von Waidhofen am Standort Horn die gemäß Ausbildungsordnung erforderlichen Eingriffe in ausreichender Anzahl durchführen können.

Das tagesklinische Angebot für unfallchirurgische und orthopädische Eingriffe in Zusammenarbeit mit den Standorten Horn und Zwettl bleibt bestehen. Die notfallmedizinische Versorgung am Standort Waidhofen/Thaya ist durch permanent anwesende FachärztInnen für Anästhesie und Intensivmedizin, bzw. Innere Medizin weiterhin gewährleistet. Die chirurgische Akutversorgung ist durch die Rufbereitschaft der Chirurgie Horn und bei Bedarf einer stationären Weiterbetreuung am Standort Horn gegeben.

Mit diesen Maßnahmen werden die regionale Versorgungswirkung des Standortes Waidhofen/Thaya mit erweitertem medizinischen Angebot gestärkt und die bereits bestehenden Kooperationen zwischen den Kliniken des Waldviertels intensiviert.

