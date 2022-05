Interdisziplinäre Ambulanz: „Seit einer Woche keine Beschwerden mehr"

Werbung

Wie in der NÖN berichtet, wurde nach einer Häufung von Beschwerden aus der Bevölkerung über die fehlende Erstversorgung von Verletzungen in der Nacht und am Wochenende seit der Einschränkung der Öffnungszeiten der chirurgischen Ambulanz reagiert und eine interdisziplinäre Ambulanz ins Leben gerufen, um eine Grundversorgung und ärztliche Begutachtung von Patienten rund um die Uhr sicherzustellen.

Die Erfahrungen nach den ersten Tagen seien durchwegs positiv: „Wir haben seit einer Woche keine einzige Klage des Personals oder aus der Bevölkerung gehört. Von acht bis zehn Patienten, die in der Nacht oder am Wochenende kommen, wird einer an ein anderes, geeigneteres Spital verwiesen, die übrigen Patienten können hier behandelt werden“, erklärt der ärztliche Leiter Hermann Reiter.

Kleine Wundversorgung: Gemeint sind Schnitte und Abschürfungen

Konkret durchgeführt werden eine ärztliche Begutachtung jedes Patienten, eine sogenannte „kleine Wundversorgung“ und Röntgenuntersuchungen. Was man sich unter „kleiner Wundversorgung“ vorstellen kann: „Das sind Schnittverletzungen oder der ‚Schotterausschlag‘ nach einem Sturz mit dem Rad, wo die Behandlung in einer Reinigung der Wunde, dem Nähen und Verbinden besteht. Ist aber beispielsweise eine Sehne verletzt, oder handelt es sich um einen offenen Knochenbruch, dann braucht man dafür einen Unfallchirurgen. In dem Fall wird man den Patienten dann an ein Spital mit Unfallchirurgie verweisen“, präzisiert Reiter.

Auch bisher sei dieser Schritt schon nötig gewesen, wenn kein Chirurg mit dem Zusatzfach „Unfallchirurgie“ im Haus anwesend war. Der Großteil der Fälle seien aber Patienten, bei denen eine einfache Wundversorgung ausreichend ist, etwa kleine Schnittverletzungen oder Verletzungen nach Stürzen.

Erstbegutachtung durch Arzt für jeden Patienten

Im Unterschied zur Situation, wie sie seit Anfang März herrschte, ist in jedem Erstbegutachtung gewährleistet. Anhand dieser und der sich daraus ergebenden Diagnose wird dann entschieden, wo die Weiterbehandlung nach eine allenfalls nötigen Stabilisierung und Erstversorgung erfolgen wird. Patienten würden dabei nicht mit der Organisation des Transports alleine gelassen werden, sondern die Ärzte hätten die Anweisung, diesen Transport über Notruf NÖ zu organisieren.

Bespielt wird die Ambulanz mit dem Personal aus dem Covid-Dienstrad, das durch den Wegfall der Covid-Abteilung jetzt anderweitig zur Verfügung steht. „Wir motivieren die Leute, sich in das Dienstrad der interdisziplinären Ambulanz zu integrieren, und geben ihnen die Freiheit, die Dienstpläne selbst zu gestalten und festzulegen, wie weit sie hinsichtlich des Behandlungsumfangs gehen können“, erläutert Reiter. Er räumt ein, dass es in der Umstellungsphase Unsicherheit beim Personal und auch einige Vorkommnisse gegeben habe, die sich niemand gewünscht habe. „Wir haben uns wirklich bemüht, wie wir das ändern können“, sagt Reiter.

Es wurde daher das Konzept entwickelt, von 7 bis 19 Uhr in der chirurgischen Ambulanz das „Tagesgeschäft“ abzuwickeln, das den Großteil des Patientenaufkommens ausmacht, und mit der interdisziplinären Abteilung die Nacht und die Wochenende abzudecken.

Genauer Direktiven-Katalog für die Rettung

Für die Rettung gibt es einen genauen Direktiven-Katalog, welches Spital mit welchen Verletzungsmustern angefahren werden soll. „Diese Liste liegt bei Notruf NÖ auf, anhand dessen wird entschieden, ob das Waidhofner Spital als das nächstgelegene angefahren wird, oder ob ein Transport in ein anderes Krankenhaus erforderlich ist“, führt Reiter aus.

Falls ein Rettungstransport Waidhofen angesteuert hat, sich dann aber vor Ort herausstellt, dass ein anderes Klinikum besser für die Behandlung geeignet sei, würde der Weitertransport erfolgen. Dies würde aber ein Arzt entscheiden, Vorfälle, wo Patienten nur bis zum Portier kommen, soll es also nicht mehr geben.

