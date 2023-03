„prima la musica“: Hochkarätiger Nachwuchs aus dem Bezirk Waidhofen

In diesem Schuljahr konnte die Albert Reiter Musikschule aus Waidhofen ein großes Nachwuchstalent am Saxophon zu diesem Wettbewerb entsenden. Angelika Bogg trat solistisch in der Altersgruppe I an und wurde von einer hochkarätigen bundeslandübergreifenden Fachjury für ihre großartige musikalische Präsentation sehr gelobt und wertschätzend für die weiteren Fortschritte am Instrument beraten. Stolz und glücklich nahm Angelika ihren ersten Preis entgegen und teilte die Freude mit dem Hauptfachlehrer Philipp Gruber und der Korrepetitorin Adele Brandeis, die in den letzten Monaten viel Zeit und Engagement in die Vorbereitungsarbeit für diesen Wettbewerb investiert haben.

„Es ist mir immer wieder eine Ehre, musikalische Talente unserer Musikschule an diesem Tag in St. Pölten durch meine Präsenz zu unterstützen. Ich bin stolz, gratuliere Angelika ganz herzlich zu diesem Erfolg und bedanke mich bei allen Beteiligten, dass die Albert Reiter Musikschule so positiv bei prima la musica vertreten war“, so die Musikschulleiterin Riccarda Schrey.

Einen ersten Preis in der Altersgruppe I erreichte auch Katharina Waitz aus Rabesreith von der Musikschule Thayatal. Die Querflöte-Schülerin lernt bei Birgit Karoh. Auch Sebastian Kranzl aus Rabesreith fuhr mit einem ersten Preis nach Hause, über den sich auch sein Lehrer Dominik Stumpfel freute. Korrepetitor war in beiden Fällen Christoph Eberhardt.

Großer Erfolg für kleinste Musikschule

Großartige Erfolge verzeichnete auch die kleinste Musikschule des Landes, nämlich die Städtische Musikschule Groß-Siegharts. Gleich sechs Solisten stellten sich einer hochwertigen Jury, welche stets aus namhaften Musikern und Professoren von Konservatorien und Musikuniversitäten besteht. Aus der Klasse von Katharina Merzdovnik (Blockflöte) traten drei junge Nachwuchstalente in der Altersgruppe A an. In dieser jüngsten Kategorie überzeugten Elisabeth Fuchs, Livia Litschauer und Julia Weikertschläger und erreichten jeweils einen 1. Preis.

Eine Altersgruppe höher musizierte Marcel Lauscher aus der Klasse des Musikschulleiters Stefan Weikertschläger. Marcel bewies sein Können nicht nur auf seinem Saxophon, sondern auch mit einer Eigenkomposition, die er gemeinsam mit seinem Lehrer geschrieben und einstudiert hat. Er wurde dafür von der Jury mit einem 1. Preis mit Auszeichnung belohnt.

In der nächsten Altersgruppe I zeigte David Weikertschläger sein Können auf dem Schlagwerk. Wie ein Uhrwerk musizierte er seine Stücke rhythmisch perfekt und überzeugte mit einer einfühlsamen Kadenz bei seinem Stück am Xylophon. David hinterließ bei der Jury einen tollen Eindruck. Das Üben für den Wettbewerb hat sich mehr als ausgezahlt, denn er bekam für seine Leistung einen 1. Preis mit Berechtigung zur Teilnahme am Bundeswettbewerb, welcher Mitte Mai in Graz stattfinden wird.

David wird die Musikschule Groß-Siegharts jedoch nicht alleine repräsentieren. Denn das absolute Highlight setzte Gregor Friedrich aus der Klasse Andreas Meißl mit seiner Trompete. Er trat in der höchsten Stufe IV plus an. Mitstreiter in dieser Kategorie waren zum Teil bereits Studenten der Universität für Musik und darstellende Kunst in Wien. Mit einem wohlklingenden, warmen und zentrierten Ton sowohl auf der B-Trompete als auch auf der Piccolotrompete erzielte Gregor die meisten Punkte und wurde so zum Landessieger in dieser Kategorie gekürt.

Begleitet wurden alle sechs Musiker von der Klavierlehrerin Iris Marina Wefers. „Wir wünschen bereits jetzt David und Gregor alles Gute für den Bundeswettbewerb und gratulieren herzlichst allen Teilnehmern für die erbrachten Leistungen“, freut sich Musikschulleiter Stefan Weikertschläger.

