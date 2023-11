Die Generalversammlung der Landjugend Bezirk Raabs fand am Nationalfeiertag im Stadthotel Raabs statt. Dabei wurden Lisa Weber und Matthias Zecha als Leitung gewählt.

Zuerst ließ man vergangene Jahr des Bezirkes Raabs sowie der Sprengel Ludweis, Speisendorf und Weikertschlag Revue passieren. Für ihre Leistungen, welche sie in den vergangenen Jahren durch Seminare, Ämter und vieles mehr verdient haben, wurden einige Mitglieder ausgezeichnet. Das „On Top Zertifikat in Silber“ erhielt Magdalena Lager, das *On Top Zertifikat in Gold“ ging an Verena Klinger und Jakob Illy. Mit dem *Leistungsabzeichen in Silber* wurden Matthias Zecha und Daniel Peschel geehrt. Das „Leistungsabzeichen in Gold* wurde an Magdalena Lager übergeben und das *Ehrenzeichen der LJ Niederösterreich* erhielten Verena Klinger, Jakob Illy und Magdalena Lager

Der Versammlung wohnten anderem auch Bürgermeister Franz Fischer, Obmann der Raiffeisenbank im Thayatal Herbert Rossnagl, vertretend für die Niederösterreichische Versicherung Thomas Auer sowie die Viertelreferenten der Landjugend Waldviertel, Sabine Pfeisinger und David Stefal, bei.

Vorstand wurde gewählt

Anschließend folgte die Neuwahl des Vorstandes. Das Leiterteam setzt sich ab sofort aus Lisa Weber und Matthias Zecha zusammen. Unterstützt werden sie von Magdalena Lager sowie Daniel Peschel.

Als Kassier wurde Lukas Hahn wiedergewählt, er wird Sebastian Zecha als Stellvertreter an seiner Seite haben. Als Schriftführerin ist Viktoria Lager tätig, Gabriela Nagl ist ihre Stellvertreterin. Die Funktion als Pressereferentin übernimmt Julia Schober mit Stellvertreterin Viktoria Winklehner. Als Rechnungsprüfer fungieren Christian Bauer-Eder sowie Lukas Weber.