Verena Klinger aus Ludweis wurde erstmals bei der Generalversammlung der Landjugend Niederösterreich in den Landesbeirat gewählt. Der neue Landesbeirat bestätigte Kerstin Lechner aus Furth an der Triesting in ihrem Amt als Landesleiterin und wählte Johannes Baumgartner aus St. Leonhard am Forst zum neuen Landesobmann.

Die neue Landesleitung will nun mit Unterstützung des 16-köpfigen Landesbeirats das neue Jahresmotto umsetzen. Unter dem Slogan „Wir beleben Dörfer“ soll das gesellschaftliche Leben nun mit aller gebotenen Vorsicht wieder hochgefahren werden. Die Landjugend ist vielerorts wichtiger Teil der Dorfgemeinschaft und wird das auch weiterhin bleiben. Die Spitzenfunktionäre der größten Jugendorganisation im ländlichen Raum sind bis in die Fingerspitzen motiviert, um endlich wieder durchzustarten.