Bezirk Waidhofen: Jubel über 30 Prozent bei FPÖ, Ernüchterung bei ÖVP .

Großer Jubel herrschte am Sonntagabend bei der FPÖ: Sie ist der große Gewinner dieser Wahl, was den Zuwachs an Stimmen betrifft. Im Bezirk Waidhofen holten die Blauen mit Spitzenkandidat Gottfried Waldhäusl das beste Ergebnis des gesamten Waldviertels: Mit 30,58% überschritten sie die 30-Prozent-Marke. Weniger Grund zum Feiern hatten hingegen ÖVP und SPÖ als Verlierer dieser Wahl Und die Grünen und NEOS freuen sich über kleine Zugewinne trotz Wegfall der Zweitwohnsitzer-Stimmen. Die von ÖVP und SPÖ verlorenen Stimmen dürften rechnerisch großteils der FPÖ zugute gekommen sein.