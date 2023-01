Bezirk Waidhofen/Thaya: Fragen an die Spitzenkandidaten

Werbung LR Gottfried Waldhäusl Anzeige Autobahn für das Waldviertel

Bei welchen Themen im Bezirk sehen Sie auf Landesebene den dringendsten Handlungsbedarf?

Michael Litschauer (ÖVP): Das Land arbeitet sehr gut mit den Gemeinden des Bezirkes zusammen und da werden laufend viele Projekte umgesetzt. Handlungsbedarf sehe ich aktuell am dringendsten beim Thema Energieunabhängigkeit. Hier müssen die Verfahren zum Ausbau der Windenergie und der Errichtung von Photovoltaikanlagen beschleunigt werden.

Christian Kopecek (SPÖ): Bei der Teuerung. Ich will keine Aufschiebepolitik mit Einmalzahlungen, sondern langfristige Maßnahmen mit Planbarkeit. Mietpreiserhöhungen verhindern! Gesundheit und Pflege – Arbeitsbedingungen verbessern, Sicherung des Spitalsstandorts, Hausarztberuf attraktiver gestalten und Bestand sichern und ausbauen.

Gottfried Waldhäusl (FPÖ): Den dringendsten Handlungsbedarf im Bezirk sehe ich beim Projekt Waldviertelautobahn und dem Erhalt der Standorte der Krankenhäuser, die Grundversorgung muss gegeben sein. Eine qualitative und hochwertige Grundversorgung in jedem Krankenhaus für die Bürgerinnen und Bürger muss gewährleistet sein.

Laura Olzberger (Grüne): Bei der medizinischen Versorgung und dem öffentlichen Verkehr. Das Krankenhaus in Waidhofen wird kaputt gespart, es muss endlich gegengesteuert werden. Es braucht zügig Investitionen in die Öffi-Infrastruktur, die Reaktivierung des Bahnhofes in Waidhofen mit Verbindungen zur FJB und den Bezirkshauptstädten.

Kerim El Behi (NEOS): Besonders wichtig ist aus meiner Sicht der Ausbau des öffentlichen Verkehres, die Sicherstellung der Energiewende und die wohnortnahe Kassengrundversorgung. Darüber hinaus braucht es Anreize für Junge, damit sie in der Region bleiben und nicht abwandern. Das heißt: leistbarer Wohnraum ebenso wie Jobs.

Waidhofen leidet unter negativer Bevölkerungsentwicklung. Was soll man dagegen tun?

Michael Litschauer (ÖVP): Durch den Ausbau von Kleinkinderbetreuungsangeboten und die Schaffung von neuen Freizeitangeboten kann vor

allem für Familien der Verbleib in unserem Bezirk attraktiver werden. Hier kann und wird das Land Unterstützung

leisten.

Christian Kopecek (SPÖ): Aufstockung der finanziellen Mittel aus dem Finanzausgleich, Arbeitsplätze durch Betriebsansiedlungen schaffen, Investitionen in erneuerbare Energie, massiver, an den örtlichen Bedarf angepasster Ausbau der Öffis, Lehrlings- und Umqualifizierungsoffensive.

Gottfried Waldhäusl (FPÖ): Es müssen Infrastrukturmaßnahmen gesetzt werden. Ich habe mich für die Errichtung der Waldviertel-Autobahn eingesetzt, welche die Landflucht stoppen und Arbeitsplätze in die Region bringen würde. Auch muss der öffentliche Verkehr ausgebaut werden.

Laura Olzberger (Grüne): Die Energiewende schafft Arbeitsplätze in der Region, dazu braucht es auf Landesebene mehr Mut bei der Raumordnung und einen raschen Netzausbau. Wenn wir dieses Potential im Waldviertel nutzen, werden wir auch wieder Zuzug haben.

Kerim El Behi (NEOS): Um Waidhofen wieder attraktiver zu machen und der Abwanderung entgegenzuwirken, brauchen wir einen Öffi-Ausbau, damit nicht nur die Lebensqualität im Bezirk steigt, sondern dieser auch als Wirtschaftsstandort attraktiver wird.

Welche Maßnahmen sollten im Bildungsbereich vor Ort gesetzt werden?

Michael Litschauer (ÖVP): Die HAK bereitet mit dem Thema Digitalisierung die Schülerinnen und Schüler auf neue Anforderungen der Berufswelt vor. Die HTL Karlstein muss attraktiv gehalten werden. Das kann mit der Schaffung von zukunftsweisenden Ausbildungszweigen ermöglicht werden.

Christian Kopecek (SPÖ): HTL-Standort Karlstein sichern und besser mit Öffis erreichbar machen. Kostenlose Laptops und Schulbücher, Förderung zum Aufholen von Bildungsdefiziten in Form von „Summerschools“, gratis Nachhilfe und Förderunterricht. Mehr Schulpsychologen in den Schulen.

Gottfried Waldhäusl (FPÖ): Mein oberstes Ziel ist natürlich der Erhalt und die Festigung der bestehenden Schulen im Bezirk Waidhofen. Ein großes Anliegen ist mir auch die Höhere Technische Lehranstalt in Karlstein – hier muss unbedingt eine Zukunftsvision für diese Schule her.

Laura Olzberger (Grüne): Im Pflichtschulbereich braucht es auch Angebote von Tagesschulen. Für die höheren Schulen und Universitäten braucht es bessere öffentliche Verbindungen in alle Bezirkshauptstädte und Schulstandorte und günstigere Studententickets zum Pendeln.

Kerim El Behi (NEOS): In den Kindergärten wollen wir qualitätsvolle Betreuungsplätze mit mehr Support-Personal schaffen. Darüber hinaus möchten wir eine praxisnahe Berufsorientierung in den Mittelschulen und mehr Schwerpunkte sowie einen Fokus auf die Lehre.

Warum sollte man Sie und ihre Partei wählen?

Michael Litschauer (ÖVP): Die Volkspartei NÖ hat hart für die Zukunft unseres Land gearbeitet. 98% der Landtagsbeschlüsse der letzten Jahre waren Mehrheitsbeschlüsse. Dieser blau-gelbe Weg des Miteinanders für Land und Leute soll weitergeführt werden.

Christian Kopecek (SPÖ): Mir persönlich liegen die EinwohnerInnen im Bezirk sehr am Herzen. Die SPÖ will als einzige Partei ganzjährige, ganztägige und kostenlose Kinderbetreuung mit Wahlmöglichkeit, die Pflege reformieren, realistische Migrationspolitik.

Gottfried Waldhäusl (FPÖ): Ich bin, wie ich schon immer in der Vergangenheit oft gesagt habe, der Anwalt der Waldviertler. Mein Bezirk Waidhofen und die Menschen sind mir sehr wichtig. Ich setze mich für die Anliegen der Waldviertler ein.

Laura Olzberger (Grüne): Die Grünen sind die einzige Partei, die sich schon immer für Umweltschutz, Klimaschutz und die Transformation in eine nachhaltige Wirtschaft einsetzt. Die nächste Legislaturperiode wird die entscheidende für das Klima sein.

Kerim El Behi (NEOS): Fix ist, dass Mikl-Leitner Landeshauptfrau bleibt. Jetzt stellt sich nur mehr die Frage, wer ihr und ihrer Regierung auf die Finger schaut. Wir NEOS sorgen für eine saubere und zukunftsorientierte Politik und ein leistbares Leben.

Was ist Ihr persönliches Wahlziel?

Michael Litschauer (ÖVP): Ziel ist das Landtagsmandat! Ich will dem Bezirk eine starke Stimme im Landtag geben und die Anliegen der Bürgerinnen und Bürger vertreten.

Christian Kopecek (SPÖ): Für mich ist es die Herausforderung, für die SPÖ ein besseres Ergebnis als 2018 zu erringen. Leichter umsetzbar ist das mit einer Vorzugsstimme.

Gottfried Waldhäusl (FPÖ): Mein Wahlziel ist, die absolute Mehrheit der ÖVP zu brechen und als FPÖ einen zweiten Landesrat in der Landesregierung zu stellen.

Laura Olzberger (Grüne): Wieder Klubstärke im Landtag zu erreichen und unsere Wählerinnen und Wählern die Zukunft für unser Bundesland mitgestalten zu lassen.

Kerim El Behi (NEOS): Die absolute Mehrheit der ÖVP zu brechen. Und für uns persönlich: Weiter wachsen und mehr Menschen im Bezirk überzeugen.

Keine Nachrichten aus Waidhofen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.