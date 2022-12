Kerim El Behi ist NEOS-Spitzenkandidat für den Bezirk Waidhofen.

„Das Waldviertel als meine Heimat und die Weiterwicklung der Region als attraktiven Wirtschaftsstandort und Lebensmittelpunkt liegen mir sehr am Herzen. Gerade deshalb muss es uns allen ein Anliegen sein, die Abwanderung der Jungen zu stoppen. Mein Ziel ist eine Politik, die das Richtige unternimmt und die Zukunft in den Mittelpunkt stellt. Denn die Jungen dürfen nicht länger die Dummen sein“, so der 29jährige.

Für den Wahlkreis selbst sehe er einige heiße Eisen, die es endlich anzugreifen gelte. „Vor allem der Platz für Jugendliche ist in unserem Bezirk rar. Es fehlt an leistbarem Wohnbau, an attraktiven Freizeitmöglichkeiten und an Öffis, um auch ohne Auto mobil zu sein. Das alles fördert die Abwanderung aus der Region. Mit Car-Sharing-Modellen und einem flächendeckenden Öffi-Netz würden wir nicht nur die Lebensqualität steigern, sondern auch einen wichtigen Schritt gegen den Klimawandel setzen. Darüber hinaus müssen wir auch in Waidhofen die Energiewende vorantreiben und dafür sorgen, dass die Energiepreise wieder ein verträgliches Niveau erreichen“, betont Kerim El Behi.

