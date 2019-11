Landwirtschafts-Einbruch: Versicherung nicht so einfach .

Angesichts der Einbruchsserie in landwirtschaftliche Objekte im Bezirks Waidhofen, zuletzt in der Halle von Benjamin Lamprecht in Niederedlitz mit einem Schaden von 50.000 Euro, fragen sich immer mehr Leute, wie sie sich dagegen versichern können.