Das Warten auf den Kanal für die Ortschaft Matzles zog sich hin, doch jetzt kommt endlich Bewegung in die Sache. Nachdem in der letzten Stadtratssitzung auch die Planung der Trinkwasserversorgung, die im Zuge des Kanalbaus mit errichtet werden soll, an die Firma UIP vergeben wurde, scheint aus heutiger Sicht ein Baustart im Frühjahr 2021 realistisch.

Lange genug warten musste die Ortsbevölkerung schon: Obwohl es seit 2015 ein wasserrechtlich bewilligtes Kanalprojekt gibt, wurde das Vorhaben immer wieder auf die lange Bank geschoben, bis sich im Vorjahr herausstellte, dass der Kanal eigentlich Ende 2019 hätte fertig sein sollen. Die Stadtgemeinde konnte mit der Behörde eine Fristverlängerung bis Ende 2021 aushandeln.

Wasserversorgung ist Grundvoraussetzung für Bauland-Widmung

Die Ergänzung um die ursprünglich nicht mitgeplante Wasserversorgung wurde notwendig, um künftig in Matzles auch neues Bauland schaffen zu können, dessen Widmung sonst nicht genehmigt werden würde. „Die Kanalplanung ist fertig, das Wasserprojekt ist davon unabhängig und wird sich an der Kanalverlegung orientieren. Die beiden Vorhaben beeinflussen sich nur bedingt gegenseitig“, erklärt Vizebürgermeister Martin Litschauer (IG).

Michael Schwab Einsicht kam leider spät

Die wahrscheinlichste Form der Anbindung an die bestehende Wasserversorgungsanlage der Stadtgemeinde Waidhofen dürfte eine Druckleitung vom Stoißmühlenbrunnen zu einem Hochbehälter in Matzles sein. Die Ortschaft könnte in Zukunft dann in weiterer Folge zum Wasserverteiler für die umliegenden Ortschaften werden.

Trinkwasserreserve für Hollenbach, Anbindung von Ulrichschlag

„Es wäre eine Möglichkeit, über Matzles eine Trinkwasserreserve für Hollenbach bereitzustellen. Es gibt dort eine eigene Versorgung mit einer eigene Quelle und einem eigenen Hochbehälter, aber die Ortschaft wächst, und man muss auch mit zunehmender Trockenheit durch den Klimawandel rechnen“, nennt Litschauer eine Option. Aber auch für die Anbindung von Ulrichschlag, wo es noch keine Wasserleitung gibt, und als Ergänzung zur EVN-Wasserversorgung in Götzles könnte Matzles eine wichtige Rolle spielen.

„Im Idealfall schaffen wir eine Art Ring um Waidhofen, über den wir die Wasserversorgung in der Stadt und in den Ortschaften sicherstellen können“, blickt Litschauer in die Zukunft.

Sobald das Wasserleitungsprojekt ausgearbeitet und wasserrechtlich genehmigt wurde, sollen die Ausschreibungen der Arbeiten starten – Anfang 2021 soll es soweit sein.