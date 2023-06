Mit dem Truck auf Tour

Der einzige Theater-Lkw Österreichs ist zurück und rollt auch in der heurigen Saison wieder vor die Haustüren des Publikums. Denn Frühsommerzeit ist seit zehn Jahren Lastkrafttheaterzeit. Am Freitag machte der Lkw, der auch als Bühne dient, Halt beim Gasthaus Haidl in Thaya. Da es jedoch kurz vor Vorstellungsbeginn zu regnen begann, verlegte man die Aufführung kurzerhand in den Saal des Gasthauses. Der grundsätzlichen Stimmung tat dies keinen Abbruch, denn so erlebten die Besucher die Schauspieler hautnah zum Angreifen und man fühlte sich beinahe als Teil des Stücks. In der heurigen Saison bringt der Lkw mit „Ein seltsames Paar“ von Neil Simon einen Klassiker der Komödie nach Ostösterreich. Bekannt ist das Stück vielen aus der legendären Verfilmung mit Jack Lemmon und Walter Matthau. Für die Regie des großartigen Spektakels konnte erneut die Theatermacherin und Intendantin von Shakespeare in Mödling, Nicole Fendesack, gewonnen werden. Fendesack führte bereits zum neunten Mal Regie, deren Handschrift wieder deutlich erkennbar ist. Flotte Dialoge von einem dynamischen Ensemble, deren Fähigkeiten auch voll eingesetzt wurden. Sei es Gesang, Tanz oder Mandoline-Spiel.

„Lastkrafttheater bedeutet auch, unterschiedlichste Menschen zusammen zu bringen und Orte der gesellschaftlichen Begegnung zu schaffen“, erklären die Initiatoren Max Mayerhofer und David Czifer. „Beim Besuch des Lastkrafttheater-Trucks soll das Publikum bewusst entschleunigen, Menschen sollen zusammenkommen und miteinander sprechen. Das Lastkrafttheater bietet also auch eine Plattform, auf der gesellschaftlicher Austausch stattfindet.“

Seit der Gründung 2013 hat das Lastkrafttheater bereits über 230 Vorstellungen für rund 35.000 Besucher gespielt. Waren es im ersten Jahr elf Vorstellungen, die aufgeführt wurden, liegt man jetzt bei rund 30 Terminen. Die Initiatoren freuen sich besonders, dass das Land Niederösterreich dem Projekt Lastkrafttheater den Niederösterreichischen Kulturpreis 2019 verliehen hat.