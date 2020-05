Laura Ozlberger in Landesvorstand der Grünen gewählt .

Erstmals wurde der Landeskongress der Grünen Niederösterreich mit Briefwahl durchgeführt. Aufgrund der Corona-Krise konnte dieser nicht wie geplant in Horn stattfinden. Bei dieser Briefwahl wurde die Umwelt- und Jugendgemeinderätin Laura Ozlberger aus Waidhofen an der Thaya in der Landesparteivorstand gewählt.