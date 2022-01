Bezirk Waidhofen wagt Alleingang

Aus dem im Vorjahr gefassten Beschluss wird heuer Wirklichkeit: Die Waidhofner Gemeinden treten aus der Leader-Region Waldviertler Grenzland mit Sitz in Gmünd aus. Übrig bleiben im „Grenzland“ nur mehr die Gmünder und einige Zwettler Gemeinden. In Waidhofen entsteht stattdessen die Leader-Region Thayaland.

Die Leader-Regionen sind als Vermittler zwischen der Europäischen Union und den Regionen entscheidend für eine EU-geförderte Regionalentwicklung. In Waidhofen sind die AnnoLignum Holzerlebniswelt oder etliche Projekte rund um die Thayarunde nur einige der dadurch realisierten Vor haben.

Die Waidhofner Gemeinden erhoffen sich mit der Abspaltung nun deutlich mehr Autonomie bei der Projektförderung. „Ich glaube, dass unser Bezirk sehr davon profitieren wird“, erzählt Obmann Eduard Köck.

Nun könne man die Förderstrategie wirklich nach eigenen Wünschen lenken. Im Verbund mit Gmünd und Zwettl habe es bisher schon des Öfteren Streitpunkte gegeben. „Wir haben immer wieder gehört, dass manche Pläne nicht in die Strategie passen würden“, schildert Köck.

Mit an Bord sind alle Waidhofner Gemeinden, außer Raabs und Ludweis-Aigen, die in der Leader-Region Waldviertler Wohlviertel bleiben.

„Wir haben bereits von vornherein beschlossen, in der Leader-Region Waldviertler Wohlviertel zu bleiben, da wir mit Horn bisher sehr gute Erfahrungen gemacht haben und auch die Zusammenarbeit passt“, erklärt der Raabser Bürgermeister Rudolf Mayer. Einen möglichen Wechsel in der nächsten Periode möchte er nicht ausschließen, doch in naher Zukunft wird Raabs nicht wechseln.

Die neue Leader-Region Thayaland soll nun ein eigenes Leader-Management bekommen, bestehend aus einem Manager plus einem Assistenten mit Zentrale in Dobersberg. Die Funktionäre werden im Februar gewählt. Die Vorbereitungen und Strategieerstellungen würden laut Köck aber bereits jetzt laufen.

Auf etwaige Probleme, vor allem finanzieller Natur, macht dagegen Margit Göll, die Obfrau der Leader-Region Waldviertler Grenzland, aufmerksam. Die Mitgliedsbeiträge der Gemeinden bilden nämlich einen wesentlichen Teil der finanziellen Basis. Mit der Aufteilung müssen die Kosten in beiden Regionen nun von weniger Gemeinden gestemmt werden. „Auch für die Waidhofner Gemeinden wird es dadurch teurer, weil die Struktur inklusive des Personals künftig eben doppelt läuft. Es werden auch zwei Strategien ausgearbeitet werden müssen“, sagt Göll.

Eduard Köck ist allerdings der Überzeugung, dass man diese Kosten abfangen könne. „Niemand weiß außerdem jetzt schon, wie die neue Leader-Region aufgestellt sein wird und ob die Strukturen nicht sowieso außerhalb der Förderungen finanziert werden“, meint er.

Nur eines sei klar: deutlich mehr Projekte als bisher sollen in Waidhofen von Förderungen profitieren. Einen kleinen Ausblick in den Pfeilköcher erlaubt sich der Obmann bereits. So soll in erster Linie der Radtourismus noch stärker unterstützt werden. Auch am Thema „Mountainbiken“ wird gearbeitet.

„Insgesamt wollen wir Touristen dazu bringen, auch einmal mehr als ein bis zwei Tage zu bleiben“, erklärt Köck. In dieser Hinsicht wolle man auch das Angebot in Richtung „besonderer Unterkünfte“ ausweiten. Geplant ist zudem ein „kulinarisches Leitprojekt“. Die Region soll in Zukunft mit einem heimischen Produkt klar identifizierbar sein.