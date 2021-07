Der Bezirk Waidhofen schlägt einen neuen Kurs ein, der zu mehr Selbständigkeit und zu einem größeren Handlungsspielraum für seine Bürger führen soll. Bei der letzten Vorstandssitzung haben sich alle Vertreter des Zukunftsraumes einstimmig dafür entschieden, einen für sie richtungsweisenden Schritt einzuleiten: 14 Gemeinden wollen ab 2023 bei der Leader Region Thayaland dabei sein.

Die Stadtgemeinde Raabs wird erst später dazu stoßen. Für die Kleinregion bedeutet dies, einen Prozess zu beginnen , der durch eine rege Bürgerbeteiligung die Haupthemen der Region erarbeitet und in einer Regionsstrategie münden soll.

„Diese Maßnahme führt den Bezirk Waidhofen in die schon lange ersehnte Autonomie, die für den Bezirk eine maßgeschneiderte Leader Strategie bringen wird“, erklärt Obmann Eduard Köck.

Bevölkerung kann an Entwicklung teihaben

„Dabei sollen vor allem die Bewohner ihre Ideen einbringen können. So werden mehr Fördergelder in die Region geholt, und die Bevölkerung kann besser an der erfolgreichen Entwicklung im Bezirk teilhaben“, führt er aus. „Wir werden so bald wie möglich mit dieser Strategiefindung beginnen und bitten schon jetzt um rege Teilnahme“. Diese Strategie wird dann von 2023 bis 2029 die Entwicklung für innovative Projekte bestimmen.

Schwerpunkte dabei werden die Themen Daseinsvorsorge, touristische Entwicklung, Bio diversität, Digitalisierung und Jugend sein. Die Entscheidung zur Aufnahme in den Kreis der Leader Regionen wird dann im Juni 2022 fallen.