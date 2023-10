Henkel-Lehrling Jasmin: Industriekauffrau in verkürzter Lehrzeit

Im Juni 2021 begann Jasmin Rauter bei Henkel in Waidhofen ihre Lehre als Industriekauffrau und hat diese nun in verkürzter Zeit mit ausgezeichnetem Erfolg abgeschlossen.

Jasmin hat sich in den letzten Jahren in den unterschiedlichen kaufmännischen Bereichen des Unternehmens wie etwa Personalverwaltung, Buchhaltung, Rechnungserfassung sowie bei diversen Verwaltungsaufgaben bewährt und ist so zu einem wichtigen Teil des Teams in Waidhofen geworden. Geschäftsführer August Böhm und die kaufmännische Teamleitung Birgit Hummel gratulierten Jasmin Rauter im Namen des gesamten Henkel-Teams samt einer kleinen Aufmerksamkeit zu dieser tollen Leistung.