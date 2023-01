Grüne und NEOS legten im Bezirk Waidhofen/Thaya zu

Werbung BR Amtshaus Gastern Gelungener Umbau

Mit leichten Zugewinnen endete die Landtagswahl für die Grünen und NEOS. Mit 5,0% aller Stimmen legten die Grünen gegenüber der Landtagswahl 2018 um knapp 0,6 Prozent zu. Interessanterweise wurden die stärksten Zugewinne nicht im städtischen Umfeld, sondern in den Gemeinden Waldkirchen (2,8 %), Windigsteig (+1,7 %) und Waidhofen-Land (+1,4 %) erzielt. Im prozentualen Gesamtergebnis liegen die Grünen erwartungsgemäß in der Bezirkshauptstadt Waidhofen am weitesten vorne (7,2 %), gefolgt von Windigsteig (6,6 %) und Waldkirchen (5,4 %). Am schwächsten schnitten die Grünen in Dobersberg mit 2,7 % ab, gefolgt von Dietmanns, Gastern und Kautzen (jeweils 3,4 %) sowie Raabs (3,8 %).

Dobersberg als stärkste NEOS-Gemeinde

Kerim El Behi freut sich über leichte Zugewinne für die NEOS. Foto: privat

Die NEOS legten im Bezirksergebnis von 3,3 auf 4,6 Prozent zu und erreichten bzw. überschritten in zwei Gemeinden sogar die Sieben-Prozent-Marke: Das beste Ergebnis erzielten die NEOS in Dobersberg (7,8 %), gefolgt von Waidhofen (7 %) und Kautzen (6,9 %). Die stärksten Zugewinne verbuchte die Partei in Dobersberg (+5,2 %), gefolgt von Pfaffenschlag (+3,8 %) und Kautzen (+3,7 %).

Das schwächste Ergebnis fuhren die NEOS in Waldkirchen mit 1,8 % ein. Unter dem Bezirksdurchschnitt lag man auch in Ludweis Aigen (3,1%), Gastern und Raabs (jeweils 3,5 %) sowie Windigsteig (3,7%) und Groß-Siegharts (3,8%).

Den einzigen Stimmenverlust im Bezirk verbuchten die NEOS in Raabs (-0,3%), Kein Zugewinn gelang in Waldkirchen. Minimale Steigerungen gab es in Windigsteig (+0,2%) und Gastern (+0,4%).

