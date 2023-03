Schräge Sache: Ernestine Pöcksteiner hat über 200 Häferl am Gartenzaun

„Ich wurde auf diese Idee bei einem Aufenthalt in Dobrotin in Serbien aufmerksam. Sie hat mir so gut gefallen, dass ich sie übernommen habe“, schildert Ernestine Pöcksteiner die Anfänge ihrer „Häferlsammlung“, die sie erst mit Beginn dieses Jahres gestartet hat. Auf ihrem Lattenzaun hängen rund 200 Kaffee- oder Teehäferl. Es gibt alte Tassen, solche, die einen Sprung haben oder auch Objekte, die Pöcksteiner aus dem Caritas- oder Henry-Laden erworben hat. „Ich kann gar nicht sagen, dass ich ein Lieblingshäferl habe. Ich gehe einfach immer wieder gerne daran vorbei und erfreue mich an der bunten Vielfalt an Farben und Formen.“

Oft entdeckt sie auch Tassen, die am Vortag noch nicht dort gewesen sind. Wer also seinen Geschirrschrank ausräumen möchte oder nicht mehr weiß, wohin mit den vielen Häferln, dann hat Ernestine Pöcksteiner ein Platzerl für das gute Stück, das einfach auf den Zaun gehängt werden kann. Ein besonders altes Exemplar dürfte ein Blechhäferl sein, das den alten Zaun im Vorgarten ziert.

Grundsätzlich ist es der Sammlerin, die auch in künstlerischen Bereichen kreativ ist und Specksteinarbeiten herstellt, auch recht, wenn jemand ein Häferl von ihrem Zaun haben möchte, sie knüpft nur eine einzige Bedingung daran: „Wenn jemand ein Häferl von meinem Gartenzaun herunternimmt, dann soll er bitte auch wieder ein anderes dafür hinhängen!“

Ernestine Pöcksteiner ist sichtlich stolz auf ihre „Häferlparade“, die am Herkaweg zu bewundern ist. Foto: Edith Hofmann

