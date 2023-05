Leistungsabzeichen Gold Fünf neue "Feuerwehr-Maturanten" im Bezirk Waidhofen

Lesezeit: 2 Min RW Red. Waidhofen

Nach der Siegerehrung gratulierten Bewerterin Sabine Weißkirchner, Kommandant der FF Waldreichs Markus Langsteiner, Bewerter Johannes Löffler, Viertelskommandant Erich Dangl, Bewerter Robert Macho, für das Bezirksfeuerwehrkommando Stefan Mayer und Abschnittsfeuerwehrkommandant Michael Litschauer den Absolventen Kevin Altrichter, Markus Jäger, Jessica Dimmel und Niklas Dimmel. Foto: Nina Lebersorger

I m NÖ Feuerwehr- und Sicherheitszentrum in Tulln fand am Samstag der Bewerb um das Feuerwehrleistungsabzeichen in Gold statt. Unter den 120 Teilnehmern waren fünf aus dem Bezirk Waidhofen an der Thaya. Sie absolvierten die acht herausfordernden Disziplinen mit Bravour und können sich über das höchste Bewerbsabzeichen im NÖ Feuerwehrwesen freuen.