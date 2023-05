Sabine Draxler neue Leiterin der Arbeiterkammer Waidhofen

Ein Wechsel an der Spitze der Arbeiterkammer Waidhofen wurde am 28. April vollzogen. Christian Hemerka tritt nach 21 Jahren im Dienste der Arbeiterkammer seinen Ruhestand an. Ihm folgt Sabine Draxler.

Arbeiterkammerpräsident Markus Wieser blickte mit den Gästen auf die Laufbahn von Hemerka zurück, der unter anderem jeweils fünf Jahre die Leitung der Arbeiterkammer-Bezirksstellen in Krems und in Horn innehatte. Sieben Jahre war er als Leiter der Bezirksstelle Waidhofen tätig. „Man merkt auch an den Besuchern dieser Feier, wie wichtig die Vernetzung in der Region mit Ämtern, Behörden und Betrieben ist“, betonte Wieser die

guten Kontakte des scheidenden Bezirksstellenleiters. „Von jetzt an kannst Du immer am Motorrad sitzen, wenn Du das möchtest“, ließ er auch einen Hinweis auf Hemerkas Hobby fallen.

Hemerka: „Beruf war für mich auch Berufung.“

In wenigen Worten verabschiedete sich Hemerka selbst von seinem Team. „Ich werde jetzt keinen eineinhalbstündigen Monolog halten, ich möchte nur eines: Danke sagen!“ Vor allem Jürgen Binder (Bezirksstellenleiter in Zwettl) und Michael Preissl (Bezirksstellenleiter in Gmünd) hob er hervor, die ihm „die Übersiedelung in das obere Waldviertel erleichtert haben“ und dankte für ihre Geduld: „Ich war wohl nicht immer ganz einsichtig.“ Auch zu Alexander Vogl von der Wirtschaftskammer habe sich im Laufe der Jahre eine Freundschaft entwickelt: „Wir haben immer auf Augenhöhe gearbeitet und immer eine Lösung gefunden“, erinnerte sich Hemerka, für den sein Beruf auch Berufung gewesen ist. „Im nächsten Leben möchte ich diesen Job gerne wieder haben.“

Dass der Abschied auch seinen Kollegen nicht ganz leicht fällt, das zeigte sich an einem Geschenk, dass ihn sicher sehr oft an die Zeit in der Arbeiterkammer zurückdenken lässt: ein XXL-Kissen mit zukunftsträchtiger Aufschrift (siehe Foto unten).

Sabine Draxler ist die erste Frau, die die Arbeiterkammer Waidhofen leiten wird. Sie ist seit über neun Jahren als Fachexpertin in der Bezirksstelle tätig und hat immer ein offenes Ohr für die Anliegen der Hilfesuchenden. „Ich liebe meinen Beruf, der auch für mich mehr eine Berufung ist. Ich freue mich auf die neue Herausforderung und darauf, noch viele Jahre die Arbeitnehmer im Bezirk gemeinsam mit meinem Team bei Anfragen nach bestem Wissen und Gewissen beraten zu können.“ Dabei würde es keine Rolle spielen, ob es sich um Fragen aus den Fachgebieten Sozial- und Behindertenrecht, Elternschaft, Steuerfragen im Zuge der Arbeitnehmerveranlagung oder Fragen zum Arbeitsrecht handle.

Theoretisches Wissen und Erfahrung gut kombiniert

„Als Betriebsrätin hat Sabine Draxler durch Schulungen und die Betriebsräte-Akademie sehr viel Wissen erworben, das sie zusätzlich zu ihrer praktischen Erfahrung einbringen kann“, betonte Wieser an die neue Leiterin gerichtet. „Es ist immer wichtig, dass Leute aus Betrieben kommen und so auch die reale Arbeitswelt kennengelernt haben.“

Sabine Draxler (Jahrgang 1971) war vor ihrem Eintritt bei der Arbeiterkammer bei der Länderbank, als Sprechstundenhilfe bei einem praktischen Arzt sowie bei der Waldviertler Sparkasse tätig. Sie ist seit 30 Jahren verheiratet, Mutter von zwei Töchtern und hat zwei Enkelkinder.

Menschlichkeit steht immer im Vordergrund

Der Weg in die Arbeiterkammer scheint Sabine Draxler beinahe in die Wiege gelegt worden sein, denn bereits vor 41 Jahren hatte sie hier über den Verein Kinderfreunde einen Auftritt, damals sicher noch nicht ahnend, dass sie einmal die Leitung dieser Institution übernehmen wird. „Besonders rührend finde ich, wenn ich beispielsweise eine Familie über viele Jahre begleite und an deren Schicksalsschlägen teilhabe. Besonders freut es mich natürlich, wenn ich mit meinem Team letztendlich auch helfen kann“, sieht Sabine Draxler jeden Tag als eine neue Inspiration und dankte, dass sie die Führungsrolle übernehmen darf: „Ich werde euch nicht enttäuschen.“

