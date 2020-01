Der vom Institut für Wirtschaftsforschung (Wifo) erhobene regionale Index der Lebenssituation ist eine Studie über die Entwicklung und damit die Zukunftschancen aller österreichischen Gemeinden.

Wenn man die Karte für das gesamte Bundesgebiet genauer ansieht, dann merkt man, wie wichtig Autobahnen und Schnellstraßen für die Entwicklung sind, denn in deren Umgebung ist die Wirtschaftsentwicklung und die gesamte Lebenssituation für die Menschen am besten. Die Frage ist also nicht, ob ein hochrangiger Straßenausbau zwischen dem Waldviertel und Wien beziehungsweise zwischen dem Waldviertel und der Mühlviertler Schnellstraße S 10 verwirklicht werden soll, sondern die Frage ist, wie schnell eine solche Verwirklichung möglich ist.

In unserem Bezirk Waidhofen weist übrigens der westliche Bereich um die Bezirkshauptstadt die besten Werte auf. Auf einer Skala von 1 (fatal) bis 10 erreicht die Gemeinde Waidhofen-Land 7,3; Thaya, die Stadt Waidhofen, Dobersberg, Pfaffenschlag, Gastern und Vitis erreichen Werte zwischen 6,4 und 6,0.

Erfreulich ist auch, dass es in unserem Bezirk fast durchwegs Rangverbesserungen gibt, die bei 2.200 Gemeinden in Thaya und Pfaffenschlag je 446 Plätze ausmachen.

Mag. Werner Neuwirth, Thaya