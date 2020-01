„Wenn es keine spannenden Themen mehr gibt, über die man sich aufregen kann, dann haut‘ man am besten wieder auf das Vereinsweisen drauf. So geschehen im Leserbrief unter dem Titel ‚Finde das nur unverschämt‘ von Joe Weissinger in der letzten NÖN-Ausgabe.

Unverschämt ist meines Erachtens eines: Ohne Kenntnis der Sachlage die Arbeit von Ehrenamtlichen und Freiwilligen (denn das sind wir, keine hochbezahlten Manager oder ähnliches) auf vielen Gebieten zu denunzieren. Ja, wie in allen Bereichen, gibt es auch im Veranstaltungssektor „schwarze Schafe“. Aber dass Events jeder Art auch wirtschaftlich sein müssen, sollte jedem klar sein. Und dass die Veranstaltungsart Ball seit Jahren mit sinkenden Besucherzahlen kämpft, ist kein Geheimnis.

Mit fiktiv erfundenen Zahlen und den ständig falschen Behauptungen, dass Vereine nach ihren Veranstaltungen auf Urlaub fahren oder sich gar Liegenschaften leisten, wird aber erneut versucht, ein komplett falsches Bild von Menschen zu zeichnen, die sich motiviert und mit ihrem vollsten Einsatz (meist ohne finanzielle Gegenleistung und in der Freizeit) für eine kulturelle und sportliche Aufwertung des Heimatortes kümmern. Wieso Personen wie Herr Weissinger glauben, dass Jugend-, Kultur- und Sportvereine keine Abgaben leisten müssen, ist mir nach wie vor schleierhaft - und entspricht noch dazu einfach nicht der Wirklichkeit.

Christoph Mayer, Waidhofen

Zum Leserbrief von Joe Weissinger zur Absage des Sportlerballs