„Die Halbe Welt“ in der Kulturbrücke Fratres

Der Autor und Biologe David Bröderbauer ist 1981 in Zwettl geboren und lebt heute in Wien. Im Milena-Verlag erschien vor Kurzem sein neuer Roman „Die Halbe Welt“, sein dritter nach „Wolfssteig“ (2019) und „Waltauchen“ (2020), die ebenfalls in den NÖN rezensiert wurden.

Die Erzählung „Die Halbe Welt“ verknüpft heutige Zustände mit fiktiver Zukunft: Die eine Hälfte unseres Planeten wurde zum Naturschutzgebiet erklärt, das nicht betreten werden darf, und wird den natürlichen Prozessen überlassen. Die andere Hälfte der Erde darf von den Menschen bewohnt und zur Erfüllung der Bedürfnisse genutzt werden. Man lebt in Wohnboxen oder in Gebäuden sieben Stockwerke unter der Erde, in einer virtuellen Welt, denkt mit einem als „Kopfraum“ digitalisierten Gehirn. Embryos werden in Flaschen abgefüllt, Gehirne auf Festplatten geladen. Der Protagonist Lilian Wagner, Sachbearbeiter in der Behörde zur Verwaltung der Halben Welt, will der Nachwelt die Beweggründe für diese gravierenden Entscheidungen darlegen und beschließt, den Entwicklungsprozess für künftige Generationen aufzuschreiben.

Es ist ein dystopischer Roman, einer, der die Zukunft in düsteren Farben schildert. Die beiden letzten Sätze im Buch lassen aber doch einen Hoffnungsschimmer aufkeimen: „Die Wildnis ist verloren. Die einzige Hoffnung liegt in der Brache“.

In der Kulturbrücke Fratres liest David Bröderbauer am Samstag, 1. Juli, aus seinem neuesten Buch. Die Veranstaltung trägt den schlüssigen Titel „Wildnis und Brache“ und behandelt die heutigen und künftigen Perspektiven der Natur und der Menschen in verschiedenen Betrachtungsweisen.