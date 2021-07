Mafia – die Geheimorganisation bestand ursprünglich nur aus männlichen Mitgliedern, der Aktionsradius einer „Mafiosa“ war auf den häuslichen Bereich und die Kindererziehung beschränkt.

Heute jedoch besetzen Frauen auch Führungspositionen in der Mafia. Die Autorin, Journalistin und langjährige ORF-Korrespondentin in Rom, Mathilde Schwabeneder, lebte mehr als 25 Jahre in Italien, das Thema Frauen in der Mafia beschäftigte sie immer wieder. Am Samstagnachmittag las sie in der Kulturbrücke Fratres aus ihren Büchern „Die Stunde der Patinnen – Frauen an der Spitze der Mafia-Clans“ und „Sie packen aus – Frauen im Kampf gegen die Mafia“, in denen sie aufzeigt, wie Frauen für die Mafia arbeiten, andere aber gegen die Mafia kämpfen.

Clans agieren auf der ganzen Welt

Drei große Verbände der organisierten Kriminalität sind in Italien aktiv, die sizilianische Cosa Nostra, die neapolitanische Camorra und die kalabrische ' Ndrangheta. Die Clans agieren jedoch auf der ganzen Welt, es geht um große Geschäfte: Börsenkurse, Aktienhandel, verbotenes Glücksspiel, Handel mit Drogen und Waffen, illegale Müllentsorgung, Schutzgeld erpressungen.

Eine Frau an der Spitze einer der größten Clans

Frauen spielen heute in der Organisation eine wichtige Rolle: So übernahm die aus Palermo stammende Nunzia Graviano nach der Inhaftierung ihrer Brüder die Führung eines Cosa-Nostra-Clans. Rosetta Cutolo, eine hartnäckige und gefährliche Frau in der Camorra, leitet als graue Eminenz den Familienclan, ihr Bruder Raffaele Cutolo erteilt Befehle und Mordaufträge aus dem Gefängnis.

Frauen steigen aus und kollaborieren mit der Polizei. Es gibt aber auch Frauen, die beschlossen haben auszusteigen und mit der Justiz zusammenzuarbeiten: Giuseppina ,Giusy‘ Pesce, aus einer 'Ndrangheta-Familie stammend, arbeitet nach ihrer Verhaftung im Rahmen der Operation All Inside nun mit der Polizei zusammen und lebt im Untergrund. Piera Aiello war mit einem Mafioso-Sohn verheiratet. Sie fasste den Entschluss, gegen die Cosa Nostra auszusagen, nachdem ihr Mann von einem gegnerischen Mafioso erschossen worden war. Heute ist sie Mitglied des italienischen Parlaments.

Berliner Initiative "Mafia? Nein danke!"

Die in der Emilia-Romagna geborene Laura Garavini gründete mit prominenten italienischen Gastronomen in Berlin die Initiative „Mafia? Nein danke!“, durch die es 2007 zur größten Rebellion gegen Mafia-Schutzgelderpressung außerhalb Italiens kam. Die Fotografin Letizia Battaglia dokumentiert in ihren Bildern Taten der Mafia.

Beeindruckendes und verstörendes Bild. Mathilde Schwabeneder zeichnet in den beiden Büchern ein teils verstörendes, teils beeindruckendes Bild der Frauen, die für oder gegen eine Macht kämpfen, der sie angehören oder die sie verließen. Das interessierte Kulturbrücke-Publikum stellte viele Fragen an die Autorin, die diese informativ und eingehend beantwortete.

Ausstellung und Klavierkonzert

In den beiden Galerieräumen des Gutshofes sind Bilder des in Wien und Oberösterreich lebenden Künstlers Hannes Daller ausgestellt, der aus gesundheitlichen Gründen nicht persönlich an der Vernissage teilnehmen konnte.

Sein Freund und Förderer Rainer Schöfl führte in die abstrakte Bilderwelt des Malers ein, der die Meisterklasse von Max Weiler an der Akademie der Bildenden Künste Wien absolviert hat. Hannes Daller arbeitet mit unterschiedlichen Techniken und Materialien, seine ab strakten Werke tragen keine Titel, sie sind farbig oder schwarz-weiß, fördern die Fantasie des Betrachters und lassen der Interpretation freien Raum.

Musikalischer Abendausklang

Der Pianist Günther Straub, im „Nebenberuf“ auch Unfallchirurg, begeisterte die Zuhörer mit seinen in brillanter Virtuosität gespielten Boogie-Woogie- und Blues-Improvisationen. Straub eröffnete das Konzert mit dem allerersten Boogie-Woogie überhaupt, dem „Pinetop es Boogie-Woogie“ von Pinetop Smith, gefolgt vom „Honky Tonk Train Blues“ von Meade Lux Lewis, der „Blues Rhapsody“ von James Cooker und vielen weiteren Stücken, auch ein Spiritual - „This Little Light of Mine“ - war zu hören.

Einen der Höhepunkte bildete „Tico Tico“ von Zequina de Abreu als Abschluss des Konzerts, von dem man sich wünschte, es möge noch die halbe Nacht hindurch dauern.