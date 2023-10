Merith Streicher: Kritik an Maskenpflicht während Pandemie

Im Rahmen von „Österreich liest“ fand am Montag eine Lesung in der Kunst.Buch.Bibliothek der Kunst.Galerie.Waldviertel statt. Die Autorin und Psychotherapeutin Merith Streicher las an diesem Nachmittag aus ihren für Kinder geschriebenen Büchern „Und die Menschenwürde bleibt“ und „Grund- und Freiheitsrechte von A - Z“.

Angekündigt wurde ein „Speed Reading“ – das ist jedoch eine Schnelllesetechnik, bei der Wörter und Wortgruppen vom Gehirn erkannt werden, ohne dass man die einzelnen Buchstaben nacheinander liest. Das Vorlesen auf Speed-Reading-Weise ist daher unmöglich, kein Zuhörer würde einen dermaßen fragmentiert gelesenen Text verstehen. Merith Streicher trug ihre Texte infolgedessen in gemäßigtem Tempo vor, lediglich die Lesezeit war schnell vorüber. Schon nach etwa fünfundzwanzig Minuten war der Vortrag zu Ende.

Unzumutbare Einschränkung oder Rücksicht?

In drei der vier dargebotenen Kapitel war das Tragen von Schutzmasken während der Covid-Pandemie ein Thema, das von Merith Streicher als unzumutbare Einschränkung der Grund- und Freiheitsrechte gesehen wird. Dass eine promovierte Therapeutin mit neuropsychologischem Schwerpunkt nicht erkennt, dass niemand seine eigene Freiheit grenzenlos ausleben kann, ist kaum zu verstehen. „Die Freiheit des Einzelnen endet dort, wo die Freiheit des Anderen beginnt“, erkannte schon Emmanuel Kant (1724-1804), und der Dichter Matthias Claudius (1740-1815) schrieb: „Die Freiheit besteht darin, dass man alles das tun kann, was einem anderen nicht schadet.“ Zur Freiheit gehört also auch Verantwortung. Dies bedeutet in Pandemiezeiten auch, Mitmenschen möglichst vor Ansteckung zu schützen, wozu das Tragen der Masken beitrug. Diese geringfügige Einschränkung der Freiheit hatte eine schlüssige Begründung, nämlich das Wohl der Schwächsten zu sichern. Wer das nicht akzeptiert, muss mit dem Vorwurf leben, egoistisch und ausschließlich auf sein eigenes Befinden fokussiert zu sein.

Kinderbücher sollten die jungen Leser dazu animieren, aufgeschlossen und rücksichtsvoll anderen Lebewesen gegenüber zu denken und zu handeln. Aus den beiden Büchern von Merith Streicher können Kinder diese für das gute Zusammenleben wichtige Erkenntnis allerdings nicht gewinnen.