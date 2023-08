Lehrling der Bäckerei Kasses ging auf Wanderschaft nach Italien

Let’s Walz – was nach einem beschwingten Vergnügen im ¾-Takt klingt, ist in Wirklichkeit eine elementare Ausbildungserfahrung im Leben eines jungen Lehrlings. In früheren Zeiten waren die Wanderjahre – auch Walz genannt – eine Zeit der Wanderschaft junger Gesellen nach Abschluss ihrer Lehrzeit. Ziel war es, neue Arbeitspraktiken, fremde Orte, Regionen und Länder kennenzulernen sowie Lebenserfahrung zu sammeln. Die Idee hinter „Let’s Walz“, einer von der WKNÖ und AKNÖ unterstützten Ausbildungsinitiative für niederösterreichische Lehrlinge, ist dieselbe.

Vier Wochen „Walz“

Tobias (19), absolviert aktuell sein zweites Lehrjahr als Bäcker und Konditor in der Bäckerei Kasses in Thaya. Als motivierter und weltoffener junger Mann wollte er mehr über das Leben und Arbeiten in anderen europäischen Ländern erfahren. Das Bewerbungsverfahren für „Let’s Walz“ umfasst das Verfassen eines Lebenslaufs sowie Motivationsschreibens auf Deutsch und Englisch. Hilfe bekam Tobias dabei von seinen beiden Meisterinnen und Geschäftsführerinnen Lena und Laura Kasses, die die Initiative „Let`s Walz“ als großartige Unterstützung für Betriebe sehen und diese Zeit jedem Lehrling nur empfehlen können. Finanziell werden alle Kosten von Flug, Unterkunft, ein Gruppenausflug sowie Taschengeld für die Zeit des Aufenthalts von der WKNÖ und AKNÖ übernommen. Schlussendlich bekam Tobias für ganze vier Wochen einen Ausbildungsplatz in einer Konditorei in Pistoia, der wunderschönen Toskana, die für ihre außergewöhnlichen Törtchen und Croissants bekannt ist.

Spannende Erfahrungen

Die Arbeit und der ungewohnte Alltag vor Ort sowie die Distanz zu Österreich waren für Tobias zwar herausfordernd, aber viel mehr überwog das Neue und die spannenden Erfahrungen, die er machen konnte. Erfahrungen, die er mit auf seinen weiteren Weg nimmt und die seinen Horizont erweitern.

In der dritten Walz-Woche reisten die beiden Geschäftsführerinnen Laura und Lena Kasses ebenfalls nach Pistoia, um Tobias in der Konditorei „Famiglia Desideri“ in Montecatini Terme zu besuchen und sich selbst einen Einblick in andere Backkulturen zu verschaffen. Das Feedback der ansässigen Chefin fiel durchwegs positiv aus, sie zeigte sich sehr zufrieden mit der Arbeit von Tobias und lobte vor allem seine rasche Auffassungsgabe und seine Fähigkeit neue Aufgaben zu meistern. Auch seine Kollegen und sein Chef Giacomo Desideri fanden nur Worte des Lobes für Tobias und für die Initiative „Let´s walz“. Da die Praktikantinnen und Praktikanten aller Branchen im selben Gebäude untergebracht waren, kam auch der interdisziplinäre Austausch nicht zu kurz.

Die vier Wochen vergingen für Tobias wie im Flug. Er fasst nach seiner Rückkehr aus Österreich zusammen: „Let`s Walz“ war eine super Gelegenheit für mich andere (Back)kulturen und neue Menschen kennenzulernen. In diesen vier Wochen habe ich jede Menge fachlicher Einblicke erhalten, die ich in meiner weiteren beruflichen Entwicklung nutzen kann.“

Stolz auf den Nachwuchs

Für NÖ-Landesinnungsmeister Klaus Kirchdorfer ist die Initiative „Let’s Walz“ eine Bereicherung für die ganze Branche: „Ich bin stolz, dass wir solche Aktivitäten in Niederösterreich anbieten und engagierte junge Leute die Chance erhalten, über den sprichwörtlichen Tellerrand zu blicken und ihr persönliches Know-how im jeweiligen Bereich zu erweitern. Ich beglückwünsche Tobias zu dieser einzigartigen Erfahrung!“