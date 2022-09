Da Capo-Clubbing in Raabs: Feiern bis zum "Abreißen" .

In die allererste Runde ging das Da Capo-Clubbing für die Jugend vom Gesangs- und Musikverein Raabs letzten Freitag. Der Name wurde von einem musikalischen Begriff abgeleitet und bedeutet so viel wie „wiederholen“ – daraus entstanden ist das mitreißende Partymotto „Feiern bis zum Abreißen“.