Bürgermeister Nikolaus Noé-Nordberg, Vizebürgermeisterin Maria Knoll und Ortsvorsteher Herbert Binder schauten am Wieder eröffnungstag auf eine Mittagsjause in der Fleischerei vorbei. Als kleines Geschenk überreichten sie einen Glückskorb und wünschten Thomas Hofbauer und seinem Team alles Gute am neuen bzw. alten Standort. Bürgermeister Noé-Nordberg betont, dass man seitens der Marktgemeinde Windigsteig sehr froh über die Stärkung der Nahversorgung in der Gemeinde sei

