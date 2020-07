Laufend muss in diesem Jahr über Absagen von geplanten Sommertheaterproduktionen berichtet werden. Die Liebnitzmühle in Raabs veranstaltet in Kooperation mit der Musiktheaterproduzentin Anita Hofmann in dieses kulturelle Sommerloch hinein jedoch zwei Events. Am 26. Juli werden Szenen des berühmten Münchner Komikers Karl Valentin gezeigt, und am 27. August gibt es eine „Party italiano“, mit einem 3-Gänge-Menü inklusive Aperitif und vielen italienischen Hits, bei der man also südländisches Urlaubsgefühl daheim erleben kann.

Kooperation ergab sich zufällig

„Die Kooperation mit der Liebnitzmühle hat sich erst vor kurzem aus einem zufälligen Zusammenkommen ergeben“, erzählt die ausgebildete Musicaldarstellerin Anita Hofmann aus Pyhra bei St. Pölten. „Da vieles im Sommer abgesagt werden musste und unsere Produktionen sehr flexibel sind, haben wir für die Menschen, die Kultur genießen wollen, dieses Angebot geschaffen.“

Geplant im Freien, bei Schlechtwetter im Saal mit 100 Personen

Und natürlich brauchen sowohl Gastronomie wie auch die Künstler Gäste. „Jeder braucht jeden und wir unterstützen uns gegenseitig. Darum sind wir sehr froh, wenn wir auftreten und spielen können, und hoffen, dass es nicht wieder zu Corona-bedingten Absagen kommt“, meint Hofmann. Dadurch, dass es für draußen geplant sei, könne man die Abstandsregeln leicht einhalten, und sollte man aufgrund von Schlechtwetter in den Saal ausweichen müssen, sei dies auch– bis zu 100 Personen möglich.

Für Herbst sei auch die Premiere einer „Krimi-Dinner-Show“ geplant, die eigentlich schon im Mai hätte fertig sein sollen. Diese wird am 31. Oktober – zu Halloween – ebenfalls in der Liebnitzmühle zu sehen sein.

Die Aufführung „Karl Valentin 2.0“ am 26. Juli beginnt um 17 Uhr. Die „Party italiano – Musica è….,“ am 28. August beginnt um 19 Uhr.