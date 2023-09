Literatur schlug Brücken in Frates

Gespräche und Lesungen wurden in altbewährter Kaffeehaustradition bei der Veranstaltung „Literaturcafé Mélange – Begegnung dreier Länder“ in der Kulturbrücke Fratres geboten. Das vom Verein Kulturvision aus Bayern initiierte Literaturcafé-Format war auf Reisen gegangen und am Samstagnachmittag im Fratreser Gutshof angekommen.

Der Literaturhistoriker und Schriftsteller Peter Becher, Vorsitzender des Münchener Adalbert-Stifter-Vereins, Mitglied des tschechischen PEN-Clubs, mit familiären Wurzeln in München, der Steiermark und in Karlovy Vary (Karlsbad), ist prädestiniert, Brücken zu schlagen zwischen Bayern, Österreich und Tschechien. Nebenbei bemerkt: Der in Karlsbad hergestellte Kräuterbitter Becherovka ist ein Produkt der Familie Becher.

Peter Becher erzählte über die Entstehung, die Geschichte und den Wandel des literarischen Kaffeehauses, das in Wien seinen Ausgang nahm und sich bis nach Prag verbreitete, zum Treffpunkt der Schriftsteller und kulturellen Avantgarde wurde und heute zumeist nur mehr als Tourismus-Anziehungspunkt weiterbesteht. Das Wiener Kaffeehaus ist Sinnbild des literarischen Lebens – Arthur Schnitzler, Felix Salten, Karl Kraus, Stefan Zweig, Friedrich Torberg, Hans Weigel und viele andere Schriftsteller gingen in den Wiener Cafés Griensteidl, Herrenhof, Central oder Hawelka ein und aus. In Prag waren die „Emigrantencafés“ kleine Inseln im Meer der tschechischen Großstadt.

Den Geschmack der Sprache finden

Věra Koubová ist weit über Tschechien hinaus als Fotografin, Lyrikerin und Übersetzerin bekannt. Sie übersetzt Werke von Novalis, Friedrich Nietzsche, Franz Kafka und Peter Handke. Für sie ist entscheidend, Texte nicht wortwörtlich zu übersetzen, sondern in die Schriften hineinzutauchen, den Rhythmus der Sprache einzubauen, ähnlichen Geruch und Geschmack in der anderen Sprache zu finden. Kafka ist für sie lebendig: „Mit ihm muss man zusammenarbeiten“, legt sie ihren Zugang zu seinen Romanen und Erzählungen dar. Sie schreibt auch selber Lyrik: „Alle sieben Jahre flüchte ich von der Fotografie zur Literatur und vice versa.“

Karl Krieg ist Lyriker, Essayist und Mitherausgeber der Literaturzeitschrift „Passauer Pegasus“. Er erzählte, wie der Passauer Pegasus vor 40 Jahren entstanden ist und stellte die 51. Ausgabe der Zeitschrift vor, die H. C. Artmann, dem rumänischen Autor Mircea Cărtărescu und neuer tschechischer Literatur gewidmet ist. Karl Krieg und Peter Becher lasen unter anderem aus Barbara Kerns „Alltagsrettung“, Mircea Cărtărescus „Mit satanischen Freuden“ und H.C. Artmanns „Blauboad 1“, beginnend mit „i bin a ringlgschbüübsizza“.

Aus dem Grenzgebiet

Der in Wien und Reinberg-Heidenreichstein lebende, in Gmünd geborene Schriftsteller Thomas Sautner las aus seinem Roman „Das Mädchen an der Grenze“, der die Situation im Grenzgebiet kurz vor dem Fall des Eisernen Vorhangs schildert. Die Erzählung lässt den Irrsinn dieser Grenze spüren, die damals das Ende der Welt sowohl für die Österreicher als auch für die Tschechen darstellte. In seinem neuesten Buch „Nur zwei alte Männer“ lässt Sautner einen in die Jahre gekommenen, mürrischen Starfotografen über den Sinn des Lebens räsonieren, den für ihn das Rasenmähen symbolisiert: eine durch und durch vergebliche Tätigkeit, denn schon nach zwei Wochen ist davon nichts mehr sehen.

Die wunderbare Akkordeonistin Jana Bezpalcová, die am Konservatorium in Budweis, Bratislava und Weimar studiert und beim internationalen Akkor­deon­wett­bewerb in Andorra den ersten Preis gewonnen hat, hatte ihre begleitenden Musikbeiträge empathisch auf die Gespräche und Lesungen der Mitwirkenden abgestimmt und begeisterte die Zuhörer mit ihrem leicht melancholisch gefärbten Spiel. Am Ende des Nachmittags präsentierte sie aus dem Klavierzyklus „Auf verwachsenem Pfade” von Leoš Janáček den ersten Satz „Unsere Abende“, den sie für das Spiel auf dem Akkordeon adaptiert hatte. Sie demonstrierte, dass Astor Piazzola nicht nur Tango Nuevo, sondern auch Walzer komponiert hat, und spielte noch ein Kletzmer-Stück des argentinischen Musikers Giora Feidman.