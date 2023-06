Stimmung pur im Kommunalzentrum

Auf den Bänken getanzt wird in Normalfall bei Dorffesten oder am Oktoberfest. Marc Pircher versetzte die Besucher bei seinem Auftritt am 7. Juni im Kommunalzentrum in Gastern dermaßen in Stimmung, dass dies auch bei der Veranstaltung von Marktplatz-Cafe-Restaurant-Betreiber Oskar Buschek zustande kam.

„Stimmung pur“ verbreitete der Entertainer mit seinen Ohrwürmern und so manche Marc-Pircher-Fans ließen es sich nicht nehmen, die Texte - zumindest zum Teil - auch mitzusingen. In der Pause gab es noch ein „Zuckerl“ von Oskar Buschek, er verloste unter allen Besuchern fünf Essens-Gutscheine für das Marktplatz-Cafe-Restaurant. Als Gewinner wurden Andea Kreuzwieser, Christa Wanko, Elisabeth Danzinger, Renate Willinger und Maria Pernes gezogen.

Die Gästeliste las sich wie das „Who-is-Who“ von Gastern. Feuerwehrkommandant Gerhard Deutschmann mit Gattin Sonja, Sportvereinsobmann Markus Schweichhart mit Gattin Martina, Seniorenbundobmann Adi Gutmann mit Gattin Elisabeth, der frühere Vizebürgermeister Rainer Winkelbauer mit Gattin und Ortsvorsteherin Maria Winkelbauer, die Kautzener Sänger mit Elisabeth und Eduard Danzinger, ... die Liste ließe sich beliebig verlängern.

Nach mehreren Zugaben, bei denen der Saal nochmals zu brodeln begann, verabschiedeten sich Marc Pircher und sein Bühnenkollege Mani Wagner, um sich noch in persönlichen Gesprächen von den Fans zu verabschieden.