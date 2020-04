„Die Leute werden aufgefordert werden, in ihren Fahrzeugen sitzen zu bleiben, während sie warten. Auf keinen Fall soll es dazu kommen, dass Personen aussteigen und miteinander tratschen, und auf diese Weise womöglich das Coronavirus weiter verbreiten", mahnt Abfallverbands-Geschäftsführer Robert Altschach.

Auch wenn sich durch Entrümpelungen in den vergangenen Wochen einiges zum Entsorgen angesammelt habe, hofft Altschach, dass nicht alle gleich bei der ersten Gelegenheit in die Altstoffsammelzentren stürmen. Besser sei es, wenn möglich noch ein wenig Geduld zu üben, damit es zu keinen zu großen Ansammlungen an Kunden kommt.

„Ich werde morgen selber vorbeischauen, um mir ein Bild zu machen, wie das Ganze läuft", kündigt Altschach an.

Neben dem Abliefern von Müll in den Sammelzentren sind nun auch Anmeldungen zur Sperrmüllabholung

und zur Baum- und Strauchschnittabholung wieder möglich.