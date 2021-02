Ein Wechselbad der Gefühle waren die letzten Monate für den Handel. Nach der ersten Corona-bedingten Schließung im November freuten sich die Geschäftsleute noch über eine recht zügige Wiedereröffnung rechtzeitig für das Weihnachtsgeschäft im Dezember. Die Freude hielt aber nicht lange. Schon nach Weihnachten ging es zurück in den Lockdown. Nur „systemrelevante“ Läden durften seither ihre Waren im Geschäft verkaufen. Der Rest schaute durch die Finger.

Viele suchten nach Alternativlösungen, wie Lieferservice und Abholung. Jetzt steht die Ampel aber nach der langen Wartezeit vorerst auf grün. Keiner weiß wie lange, was auch im Handel Sorgen bereitet. Überwiegend ist aber momentan noch die Freude, überhaupt wieder aufsperren zu dürfen. So auch im Modegeschäft von Ulrike Ramharter. „Endlich können wir unsere Kunden wieder sehen und persönlich beraten“, betont sie. Der Montag verlief zumindest zufriedenstellend. „Auch mit den neuen Einschränkungen ging sich alles gut aus. Draußen warten musste keiner.“ Auch die Kunden freut’s, denn so konnten endlich einige von Weihnachten übrig gebliebene Gutscheine eingelöst werden.

Saison-Mode wartet auf Verkauf. Dass der Verkauf wieder ins Rollen kommt, sei auch im Lichte der sehr saisonabhängigen Mode wichtig. Schließlich würde nach der Zwangspause noch jede Menge Wintermode auf den Verkauf warten. Darauf sitzen bleiben will Ramharter nicht. Daneben wird aber auch schon in Richtung Frühjahrsmode geschaut.

Die Zeit im Lockdown wurde wie gewohnt mit Liefer- und Abholservice totgeschlagen. „Wir haben viel per Telefon verkauft und zur Abholung bereitgestellt und auch geliefert“, erzählt Ramharter. Die daraus generierten Umsätze wären aber natürlich nur minimal. „Als Modegeschäft leben wir halt nun mal auch vom Einkaufserlebnis.“

In diesem Sinne wünscht sie sich ein baldiges Aufsperren der Gastronomie, die da auch dazu gehöre. „Wir freuen uns über jeden kleinen Schritt. Es muss aber auch irgendwann wieder Leben in die Stadt kommen.“ Zudem gehen Veranstaltungen und die Kultur weiterhin merklich ab. „Wenn man auf eine Veranstaltung geht, zieht man sich ja auch schön an und kauft deshalb auch dementsprechend ein. Wenn alle nur daheim sitzen, ist das hinfällig“, erklärt Ramharter.

Zumindest von ihrer Seite ist für ein sicheres Aufsperren alles nötige getan. Desinfektionsmittel und Masken liegen bereit. Ulrike Ramharte und ihre Mitarbeiterinnen gehen einmal in der Woche testen. (Weiter geht es auf Seite 8)