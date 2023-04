Zurück in die 1950er und 1960er mit Horst Gössl und Trio Chief Jackson

Die drei Männer treten seit 2007 als Trio Chief Jackson gemeinsam auf, der Name der Band folgte einem spontanen Einfall. Sänger, Gitarrist und Mundharmonikaspieler Horst Gössl ist seit dem Jahr 2014 auch als Solokünstler tätig.

Horst Gössl: Sänger, Gitarrist und Mundharmonikaspieler. Foto: Monika Freisel

Im ersten Teil des Konzerts präsentierte Horst Gössl in einer One Man Performance unvergessliche Songs wie „Lemon Tree“ von Trini Lopez, „House of the Rising Sun“ – ein 1964 durch The Animals berühmt gewordener American Song aus dem 17. Jahrhundert –, oder Prokol Harums „A Whiter Shade of Pale“ mit der aus Bachs 3. Orchestersuite „Air“ entlehnten Melodie. Auch Harry Belafontes „Banana Boat Song“ und Elvis Presleys „Wooden Heart“ spielte und sang Gössl in seiner nahe dem Original und doch individuell geprägten Interpretation.

Klassiker und Meilensteine der Popularmusik

Im zweiten Teil nach der Pause gesellten sich Franz Schaden am Kontrabass und Schlagzeuger Markus Schaden am Snare Drum und Cajon zu Horst Gössl. Das Trio Chief Jackson präsentierte Songs, die zu Klassikern und Meilensteinen der Popularmusik wurden: Elvis Presleys allererste Hits „That’s All Right“ und „Heart Break Hotel“, das chauvinistische „It’s a Man’s Man’s Man’s World“ von James Brown, den Welthit „Stand By Me“ von Ben E. King oder Harry Belafontes „Jamaica Farewell“, ein Folk Song, den das Trio Chief Jackson grandios interpretierte.

Am Kontrabass: Franz Schaden Foto: Monika Freisel

Am Ende wurden nach stürmischem Applaus selbstverständlich noch zwei Zugaben gewährt: „Ring of Fire“ von Johnny Cash und der von Carl Perkins kreierte und 1956 auch von Elvis Presley gesungene, vom Trio Chief Jackson hinreißend präsentierte Rockabilly-Song „Blue Suede Shoes“. Eine fantastische Hommage an die goldenen 1950-er und 1960-er Jahre!

Schlagzeuger Markus Schaden an den Schlaginstrumenten Snare Drum und Cajon. Foto: Monika Freisel

