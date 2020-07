In der Früh wurde die Feuerwehr Aigen zu einem Ölaustritt nach Tröbings gerufen. .

Als Erstmaßnahme wurden mehrere selbstsaugende Ölsperren im Bach ausgelegt und der weitere Bachlauf kontrolliert. Die Verunreinigungen waren auf einer Länge von rund einem Kilometer feststellbar. In Absprache mit der Wasserrechtsbehörde errichteten die Feuerwehrleute eine Sperre in Tröbings, im Radlbach zwischen Tröbings und Radl und eine weitere Sperre in der Ortschaft Radl.

Somit konnte eine weitere Ausbreitung des Dieselkraftstoffes verhindert werden. Am Nachmittag traf ein Fachfirma in Tröbings ein, um bei einer Ölsperre den aufgefangenen Diesel abzupumpen.

In den nächsten Tagen sind die Einsatzkräfte damit beschäftigt, die letzten Rest des Treibstoffes von der Wasserfläche abzuschöpfen und fachgerecht zu Entsorgen. Da in den kommenden Tagen Niederschläge prognostiziert sind, wird der Bachlauf am Freitagabend zusätzlich mit frischem Wasser gespült und die Restmengen an Diesel aufgefangen.

Donnerstagvormittag standen neben der örtlichen Feuerwehr auch die Schadstoffgruppe mit Mitgliedern aus mehreren Feuerwehren, die Polizei sowie die Wasserrechtsbehörde im Einsatz. Die näheren Umstände des Dieselaustrittes werden von der Polizei erhoben.