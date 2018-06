Der Pfarrstadl erhält eine neue Alu-Eingangstür und neue Kunststoff-Alu-Fenster.

Dies beschloss der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung. Die Kosten dafür belaufen sich auf 11.552 Euro. Außerdem wurde beschlossen, dass das Arzthaus eine neue Fassade und einen einen neuen Gartenzaun erhält. Dafür fallen Kosten in Höhe von 19.244 Euro an.

Der Löschteich in Radessen wird um 24.657 Euro mit einem neuen Betonkranz versehen und der Zaun wird erneuert.

Weiters wurde ein Grundsatzbeschluss über einen 25-prozentigen Gemeindeanteil zur Generalsanierung des Hauptweges in Oedt, bei einer Gesamtsumme von 126.000 Euro, gefällt. Auf der Tagesordnung stand auch die Bestellung eines Jugendgemeinderats – Christian Hutecek wurde für diese Funktion ernannt.

Keine Einstimmigkeit gab es bei der 14. Änderung des örtlichen Raumordnungsprogrammes bezüglich der Umwidmung von Grundstücksflächen für die geplante Windkraftanlage. Sie wurde in geheimer Abstimmung mit zehn Ja- zu zwei Nein-Stimmen beschlossen. Die übrigen Beschlüsse waren einstimmig.