Hochwasserbehälter wird verlegt

Es gibt viel tun im kommenden Jahr. Bei einer letzten Gemeinderatssitzung 2021 gab es in Ludweis-Aigen einen Ausblick auf anstehende Projekte und Pläne.

Eines der größten Vorhaben ist dabei eine Verlegung des Hochwasserbehälters in Kollmitz. „Der alte Behälter befindet sich oben auf dem Berg und ist nur schwer zugänglich. Zudem ist er bereits mehr als baufällig“, schildert Bürgermeister Hermann Wistrcil.

Eine neue, tiefer gelegene Position soll her. Dabei wird auch gleich ein komplett neuer Hochwasserbehälter installiert und dementsprechend an den aktuellen Bedarf angepasst. Mit direkter Anbindung an die Straße soll auch der Zugang in Zukunft deutlich leichter werden.

230.000 Euro sind für den gesamten Austausch inklusive aller Arbeiten im Voranschlag notiert. Auch der alte Behälter soll aber in Zukunft noch Nutzen finden, zum Beispiel für das Speichern von Nutzwasser für den Straßenbau.

Ein zweites größeres Vorhaben betrifft den Löschteich in Drösiedl. Nachdem die Mauern des Teiches bereits stark verwittert, beziehungsweise an Stellen ganz weggebrochen sind, steht eine größere Sanierung an. Der Zaun soll dazu abmontiert werden. Nach dem Ablassen des Teichs werden die Mauern komplett neu betoniert. Auch am Fundament könnte je nach Zustand nach dem Ablassen noch gearbeitet werden. Die Kosten liegen zwischen 90.000 und 100.000 Euro.

Eine weitere Sanierung bekommt die Kapelle in Oedt spendiert. Vor allem die Außenfassade soll im Fokus stehen. „Wir versuchen jedes Jahr, eine Kapelle neu herzurichten“, erklärt Wistrcil. Nach getaner Arbeit in Oedt soll 2023 die Kapelle in Tröbings folgen.

Neues Einsatzfahrzeug für die Feuerwehr Blumau

Im neuen Jahr endlich ankommen soll das neue Einsatzfahrzeug für die Feuerwehr Blumau. Das Fahrzeug, dessen spezielles Einsatzgebiet vor allem die Waldbrandbekämpfung ist, hätte eigentlich schon heuer eintreffen sollen. Lieferverzögerungen haben aber auch hier kein Erbarmen. Gemeinde und Feuerwehr steuern jeweils 50.000 Euro bei. Der Rest der 460.000 Euro Gesamtkosten wird durch Fördermittel finanziert.

Im Rahmen der Sitzung wurden auch erste Überlegungen betreffend eines Gemeindehauses in Ludweis getroffen. Ein Multifunktionsgebäude im Objekt Ludweis 37 ist im Gespräch. Darin könnten vielleicht bald ein Arzt und mehrere Wohnungen Platz finden. Ebenso wäre laut dem Bürgermeister ein Nahversorger eine Option. Noch ist aber keine Entscheidung gefallen. Fortsetzung folgt im neuen Jahr.