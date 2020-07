Ein musikalischer Besuch des Musikvereins Aigen stand am Wochenende einigen Ortschaften in der Gemeinde Ludweis-Aigen ins Haus.

Alle 14 Ortschaften werden an drei Wochenenden bespielt

Wie viele andere Vereine war auch der Musikverein Aigen von dem Corona-Shutdown betroffen und musste sämtliche Aktivitäten einstellen. Nach einer Zeit der Stille möchten die Musiker nun wieder Musik und Heiterkeit in die Gemeinde bringen.

Dazu sollen alle 14 Ortschaften der Gemeinde an drei Wochenenden bespielt werden. Am ersten Wochenende besuchte man die Ortschaften Tröbings, Aigen, Drösiedl, Radessen und Ludweis. Nach einer Anreise mit den Autos formierten sich die Musikanten und zogen spielend durch die jeweilige Ortschaft, um die Musik in den ganzen Ort zu bringen.

Platzkonzert mit Märschen und Polkas zum Abschluss

Im Ortszentrum sammelten sich dann Kapelle und Zuhörer und es gab ein etwa halbstündiges Platzkonzert mit Märschen und Polkas. In Aigen und Ludweis wurde von der Ortsbevölkerung noch zum weiteren Verweilen mit Speis und Trank eingeladen.

„Nachdem unser Frühjahrskonzert und andere Auftritte ausgefallen sind, fehlen uns auch viele Einnahmen“, erklärt Musikverein-Obfrau Kristina Gaugusch. „Darum bitte wir um kleine Spenden, damit wir als Verein weiterhin existieren und musizieren können.“

Kapellmeister durfte nicht aus Tschechien einreisen

Für den Musikverein war während des Shutdowns auch deshalb nicht klar, wie und wann es weitergehen wird, weil sie mit Milan Kubek einen tschechischen Kapellmeister haben. Dieser durfte eine Zeit lang nicht nach Österreich einreisen.

Jetzt wird jedoch seit Mitte Juni wieder geprobt. Aus Platzgründen ist man aber in den Pfarrstadel nach Ludweis ausgewichen. „In unserem Probenlokal können wir die vorgeschriebenen Abstände nicht einhalten“, erzählt Kristina Gaugusch.

Die nächsten Konzerte des Musikvereins Aigen sind am 17. Juli in Kollmitzgraben, Sauggern und Radl, am 18. Juli in Oedt, Blumau und Seebs und am 25. Juli in Pfaffenschlag, Liebenberg und Diemschlag.