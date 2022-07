Regionalladen des Jahres: Genuss Hittn Rabl ausgezeichnet

Werbung

Die Bezeichnung „Regionalladen des Jahres“ wurde an die Genuss Hittn von Robert und Heidemaria Rabl verliehen. Der Betrieb wurde aus über 100 angemeldeten Läden ausgewählt.

Die Kulinarik-Initiative „So schmeckt Niederösterreich“ hat sich bereits zum zweiten Mal im Rahmen eines Wettbewerbs auf die Suche nach den attraktivsten Regionalläden gemacht. „Unsere Bauern leisten einen wichtigen Beitrag für die Nahversorgung mit regionalen Lebensmitteln von Geschmack und Qualität. Die vergangenen Monate haben gezeigt, dass diese hochwertigen Spezialitäten aus den Regionalläden sehr gefragt sind. Mit dem Wettbewerb wird den innovativsten Projekten eine verdiente Bühne geboten. Ich gratuliere allen Gewinnern herzlich zur Auszeichnung!“, so Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf stolz.

Die Genuss Hittn in Aigen hat in der Kategorie Selbstbedienungsladen den Wettbewerb gewonnen. Hier werden rund 800 Produkte von etwa 50 verschiedenen Direktvermarktern aus dem nördlichen Waldviertel angeboten. Mehr als 70 Prozent der Lebensmittel werden biologisch produziert. Die Genuss Hittn stellt seit Oktober 2020 die Nahversorgung in der Gemeinde sicher, die Kunden wissen das regionale und hochqualitative Produktangebot sehr zu schätzen.

Zahlreiche Spezialitäten aus der Region

Eine Vielfalt an Produkten wartet auf die Kunden: Brot und Gebäck, Fleisch- sowie Wurstwaren, Mehlspeisen, Gemüse, Äpfel, Milchprodukte, Käse, Honig, Öle, Eier, Obst- und Fruchtsäfte, Kürbisprodukte, Nudeln, Kräuter- und Getreideprodukte, Fruchtaufstriche, Haselnüsse, Knabber-Nüsse, Dirndlprodukte und vieles mehr. Eine Spezialität der Familie Rabl ist die Aronia-Beere und die vielfältigen Produkte, die daraus gewonnen werden, wie Saft, Tee oder getrocknete Beeren. Die Genuss Hittn ist täglich von 5 bis 22 Uhr geöffnet.

Informationen zum Wettbewerb bzw. zu weiteren regionalen Einkaufsmöglichkeiten und Bauernmärkten sind unter http://www.soschmecktnoe.at zu finden.

