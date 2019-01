Ein „Sprayer“ trieb am Landjugendball am Samstagabend sein Unwesen: rote Flecken auf Dirndln, an der Wand, am Fensterbrett, am Kühlschrank und am Fußboden lautet die Schadensbilanz.

Farbflecken am Fensterbrett. | privat

Die Tatwaffe: ein roter Haarfarbe-Spray, der offenbar Teil eines Tombola-Preises war. „Das Ganze ist nach Mitternacht passiert, so gegen 1 Uhr. Mein Dirndl hat es auch erwischt, und einem Kollegen wurde das Hemd besprüht. Auch eine Besucherin hat sich wegen eines beschädigten Dirndls bei uns gemeldet“, fasst Sabrina Klinger von der Landjugend Ludweis-Aigen zusammen.

Die „Tatwaffe“: ein Spray mit roter Haarfarbe. | privat

Glücklicherweise ließen sich die meisten Verunreinigungen wieder entfernen, auch die Flecken aus Klingers Dirndl gingen mit einem Fleckentferner wieder weg. Sie hat den Tipp bereits an die betroffene Ballbesucherin weitergeleitet. „Von der Wand neben der Flascherlbar haben wir die Farbe leider bis jetzt nicht restlos wegbekommen, die Wand werden wir neu färbeln müssen“, sagt Klinger.

Wer der Übeltäter war, ist noch offen. Die Landjugend bittet um Hinweise. Falls der Verursacher sich selbst meldet, werde man eine einvernehmliche Lösung finden, schreibt Klinger auf Facebook. Bei der Polizei wurde der Vorfall bislang noch nicht angezeigt.