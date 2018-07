Für sein vorbildliches Arbeiten als Umweltgemeinderat - dieser ist erste Ansprechperson in Sachen kommunaler Energie- und Umweltpolitik - wurde Kurt Lobenschuß von der Energie- und Umweltagentur ausgezeichnet.

Um alle Umweltgemeinderäte bei der Berichtslegung im Gemeinderat bestmöglich zu unterstützen, bietet die Energie- und Umweltagentur ein eigenes Berichtslegungstool an, mit dessen Hilfe ein aussagekräftiger Bericht in wenigen Minuten erstellt werden kann. Kurt Lobenschuß wurde für seinen Umweltbericht ausgezeichnet und zeigt sich vom Planungsinstrumentarium überzeugt: „Mit dem Bericht gelingt es, den Themen Energie, Umwelt und Naturschutz mehr Gewicht in der Gemeinde zu verleihen, und vor allem binden wir alle Kollegen im Gemeinderat bei der Präsentation aktiv mit ein“.

Die Umweltgemeinderäte sind auf kommunaler Ebene verantwortlich, dass die Agenden Umwelt, Natur und Energie eine starke Stimme haben, zeigt sich der Geschäftsführer der Energie- und Umweltagentur, Herbert Greisberger, überzeugt. „Als Energie- und Umweltagentur möchten wir sie bei den vielseitigen Aufgaben optimal unterstützen.“, sagte Greisberger.