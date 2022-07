Beachvolleyball-Turnier: Heiße Duelle im Sand

Vollbild

1. Platz für das Team „Meine absoluten Favoriten“. Am Bild: Leiterin Theresa Lager, Eric Zimmermann, Verena Dangl, Manuel Gastinger, Joachim Kainz und Obmann Clemens Appeltauer. Sieg bei der Kinderwertung für „Topfenmobber“. Am Bild: Leiterin Theresa Lager, Lea Wolf, Julia Schopf, Jeannine Wurth, Malene Wolf und Obmann Clemens Appeltauer. 2. Platz für „Oops! We hit it again“. Am Bild: Leiterin Theresa Lager, Christian Pöppl, Christof Rauscher, Victoria Kainz, Lukas Klampfer und Obmann Clemens Appeltauer. 3. Platz für „Bobby und so“. Am Bild: Theresa Lager, Robert Bayer, Christian Arthaber, Patrick Dintl, Lisa Altmann und Obmann Clemens Appeltauer.

