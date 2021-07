Im Gedenken an die jagende Leitwölfin des Familienrudels, wie ihr Ehegatte sie liebevoll bezeichnet, initiierte Helmut Höflinger für seine plötzlich verstorbene Frau die Errichtung eines Hubertus-Bildstocks in Aigen.

Elisabeth „Sissi“ Höflinger lebte mit ihrer Familie in der Nähe von Gerasdorf, durch Freunde kamen die beiden ins Waldviertel. Mit viel Liebe, Selbstlosigkeit und dem nötigen Ernst habe sie die richtigen Entscheidungen getroffen und so das Familienrudel erfolgreich durchs Leben geführt. „Sie hat es einfach besser gekonnt, denn in ihrer Obhut ging es immer empor“, gesteht ihr Ehemann, als er ihr in seiner Rede liebevolle Worte widmete.

Ihre Naturverbundenheit hat sie – später doch – zur Jägerei gebracht, da sie erkannt habe, dass dort der verantwortungsvolle Naturschutz im Vordergrund steht. „Als wir uns einen Jagdhund zugelegt haben, war es zudem auch notwendig, die Jagdprüfung zu absolvieren, sodass wir letzten Endes im Juli 2020 der Jagdgesellschaft Aigen beigetreten sind“, schildert Höflinger. Ein Herzinfarkt im Herbst 2020 beendete für alle unverhofft diese Lebensplanung. Um sie weiter um sich zu haben und ihren Wunsch symbolisch zu erfüllen, schmiedete Höflinger erste Pläne für eine Gedenkstätte.

Bildstock aus Eichenholz

Mithilfe der Jagdgesellschaft Aigen sowie der tatkräftigen Unterstützung der Zimmerei List und der Familie Kammerer entstand der Hubertus-Bildstock in etwa zwei Monaten. „Aus dem Gipfelstamm einer etwa 150 Jahre alten Eiche habe ich mit einer Motorsäge das Marterl geschaffen und das Dach im Anschluss mit Lärchenschindeln gedeckt“, erzählt Erbauer Wolfgang List von der Bauphase. Ursprünglich hatte die aus dem Pernegger Raum stammende Eiche einen Stammdurchmesser von etwa 1,4 Metern. Vor eine besondere Herausforderung stellte List die Einbuchtung im Marterl, da die Abgase der Motorsäge nur sehr schwer entweichen konnten. Helmut Höflinger selbst hat die Errichtungskosten übernommen, die Jagdgemeinschaft wird sich künftig um die Pflege und Erhaltung des Hubertus-Bildstocks kümmern.

„Da sie die nötige Kraft für ihr Wirken aus dem Glauben gezogen hat, haben wir es als Pflicht gesehen, ihr eine bleibende Erinnerung in Aigen zu errichten“, führt Höflinger aus. Im Rahmen einer Zeremonie mit Pfarrer Kasimir Tyrka wurde das neu erbaute Martel gesegnet. Ein Ensemble der Jagdhornbläsergruppe Groß Siegharts unter Leitung von Roland Wagner begleitete den Festakt musikalisch.