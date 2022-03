Hegeschau: Kapitaler Hirsch als beste Trophäe

Werbung

Nach zwei Jahren Corona-Zwangspause gab es am vergangenen Samstag endlich wieder eine Hegeschau. Die Hegeringe Weikertschlag, Großau, Raabs, Ludweis und Groß-Siegharts luden zur Schau in den Pfarrstadl. Aufgrund des derzeit hohen Infektionsgeschehens im Bezirk wurde das Programm abgespeckt und auf das Wesentliche, nämlich die Bewertung der Trophäen, reduziert. Ansprachen, Ehrungen oder Berichte gab es keine – dies soll beim Bezirksjägertag am 22. Mai im Stadtsaal in Waidhofen nachgeholt werden.

Holztafeln zur Präsentation: Idee aus Salzburg

Zwischen 13 und 14 Uhr mussten die Trophäen zur Bewertung abgegeben werden. Anstatt die Trophäen einfach wie früher oft üblich auf Tische zu legen, setzte man in Ludweis auf Holztafeln, an denen die Trophäen angebracht wurden. „Das haben wir uns in Salzburg bei einer Hegeschau abgeschaut“, merkt Bezirksjägermeister Albin Haidl an.

Ein besonderer Blickfang war der kapitale Hirsch, den Heinz Barth geschossen hatte. Zwischen 14 und 15 Uhr wurde die Bewertung vorgenommen, anschließend war die Schau noch für eine Stunde zu sehen.

Abschusszahlen für Rehwild zur Gänze erfüllt

Die Jäger der teilnehmenden Hegeringe können auf ein gutes Jagdjahr 2021 zurückblicken.

„Die Abschuss-Verfügungen für das Rehwild konnten zu hundert Prozent erfüllt werden, um der borkenkäferbedingten angespannten Schadenssituation in den heimischen Wäldern Sorge zu tragen. Auch kamen in den Hegeringen einige Stücke Rotwild zur Strecke“, fasst der Groß-Sieghartser Hegeringleiter Willi Richter zusammen.

