Interview mit Florian Gradwohl: Finanzen bei Bühnen Wien fest im Griff

Die Finanzen sind fest im Griff bei den Vereinigten Bühnen Wien (VBW), dank des aus Ludweis stammenden Florian Gradwohl.

Die Vereinigten Bühnen Wien haben mit dem Opernhaus Theater an der Wien ein international führendes Stagionehaus etabliert und zählen mit den beiden Musicalhäusern Raimund Theater und Ronacher zu den erfolgreichsten Musicalproduzenten Europas. Vor kurzem feierte die coronabedingt mehrfach verschobene Musicalproduktion „Miss Saigon“ ihre äußerst erfolgreiche Premiere.

Aus diesem Anlass sprach die NÖN mit dem 40-jährigen Waldviertler über seinen beruflichen Werdegang und die Herausforderungen in der Pandemie im Kulturbetrieb.

Was ist Ihre genaue Tätigkeit bei den Vereinigten Bühnen Wien?

Florian Gradwohl: Ich bin Finanzleiter. Es gibt einen Alleingeschäftsführer unter dem die Intendanten für Oper und Musical tätig sind, und ich bin Prokurist für alle Finanzangelegenheiten.

Sie sind in Ludweis aufgewachsen, wie war Ihr Weg zu den Vereinigten Bühnen?

Gradwohl: Mein Vater, der als Gemeindearzt in Ludweis tätig ist, ist Wiener und ist durch meine Mutter, eine Waldviertlerin aus Kautzen, ins Waldviertel gezogen.

Meine ersten drei Lebensjahre, als mein Vater noch studierte, lebte ich in Wien. Erst dann kam ich ins Waldviertel. Ich besuchte das Gymnasium Waidhofen und verbrachte ein Jahr als Austauschschüler in den USA. Ich maturierte mit Auszeichnung, dann ging es klassisch zum Bundesheer nach Allentsteig.

Meine Betriebswirtschaft- und Politikwissenschaft-Studien führten mich nach Wien. Mein erster Job war bei der Raiffeisenholding NÖ-Wien. Danach arbeitete ich in der Finanzberatung, wechselte wieder zum ÖBB-Konzern und habe dort Karriere gemacht. Eines Tages rief mich ein Headhunter an und fragte, ob mich nicht ein Finanzleiter-Job im Kulturbereich interessieren würde. Dann horchte ich mir das einmal an.

Sie haben also nicht aktiv danach gesucht?

Gradwohl: Nein, aber mein jetziger Chef Franz Patay ist ein wirklich großartiger Kulturmanager, und er hat mich davon überzeugt, dass es eine tolle Sache wäre, für die Vereinigten Bühnen Wien zu arbeiten. Das war vor vier Jahren. In der Zwischenzeit wurde ich Prokurist der VBW und später auch der VBW-International.

Man kann sagen, Sie sind ein Quereinsteiger im Kulturbetrieb gewesen?

Gradwohl: Es ist interessant in welchen unterschiedlichen betriebswirtschaftlichen Bereichen man Karriere machen kann. Wenn man am Wirtschaft- und Finanzsektor gut ausgebildet ist und Interesse an verschiedenen Branchen hat, kann man relativ gut wechseln. Die VBW ist ein spannender Betrieb, weil wir zentral drei große Theaterhäuser steuern. Wir sind ein Unternehmen der Wien Holding, die mit den Wiener Stadtwerken eine der zwei wesentlichen Unternehmensgruppen der Stadt Wien ist. In der VBW sind alle großen städtischen Bühnen zusammengefasst, und sie ist nach den Bundestheatern mit Staatsoper, Volksoper und Burgtheater, der zweitgrößte Theaterbetrieb in Österreich.

Zuletzt wurde das Raimundtheater saniert, in der Zeit kam auch die Covid-Krise dazwischen. Wie ist das letztendlich verlaufen?

Gradwohl: Das Raimundtheater sollte ab Juli 2019 innerhalb eines Jahres saniert werden. Als klar war, dass sich die Eröffnungsproduktion „Miss Saigon“ coronabedingt verschieben wird, wurde der Zeitdruck etwas gelockert. Vorrangig wurde der Zuschauerbereich saniert, um ein besseres Theatererlebnis zu bieten. Jetzt gibt es eine neue Bestuhlung, ein verbessertes Belüftungssystem und mehr Platz. Es bietet einen rundum großartigen Theaterabend in einem historischen Haus. Insgesamt wurden 12,76 Millionen Euro investiert. Im September 2021 gab es zur Eröffnung eine große Musical-Gala.

Das nächste große Sanierungsprojekt beginnt bereits im März. Das altehrwürdige Theater an der Wien (Baujahr 1801) wird um 60 Millionen Euro saniert. Während der Bauarbeiten wird der Opernbetrieb in das Museumsquartier Halle E ausweichen. Im Betrieb passiert also dauernd etwas, daher ist meine Rolle auch sehr spannend.

Die Pandemie hat sicher auch Herausforderungen gebracht?

Gradwohl: In der Zeit war laufend Krisenmanagement angesagt. Es gab hohe Umsatzverluste. Die Kurzarbeit hat uns sehr geholfen. Mit der Stadt Wien haben wir einen stabilen Eigentümer, der die Sicherheit für die Weiterarbeit gewährleistet. Wir freuen uns jetzt umso mehr, dass endlich die internationale Spitzenproduktion „Miss Saigon“ nach mehrmaliger Verschiebung starten konnte. Bei der Premiere gab es minutenlange Standing Ovations. Die Produktion hätte bereits im September 2020 starten sollen. Doch die internationalen Darsteller konnten damals aufgrund der Pandemiebestimmungen nicht einfliegen. Das Stück läuft jetzt bis Ende Juni, wobei Omikron eine große Herausforderung darstellt. Wir haben sehr strikte Coronabestimmungen mit täglichen PCR-Tests und dem Tragen einer FFP2-Maske, wenn die Tätigkeit es zulässt. Aber es ist trotzdem nicht zu vermeiden, dass jemand erkrankt und in Quarantäne muss. Durch die allgemeinen Lockerungen der Maßnahmen merkt man jedoch, dass der Kartenverkauf wieder anzieht. Seit 5. Februar gilt auch nur mehr die 2G-Regel in unseren Häusern. Das heißt, man braucht also nicht noch zusätzlich zu geimpft oder genesen einen PCR- Test.

Was macht den Job bei den Vereinigten Bühnen Wien so besonders?

Gradwohl: Wir entwickeln Eigenproduktionen die international von bisher 28 Millionen Menschen in 22 Ländern und 17 Sprachen gesehen wurden: Musicals wie z.B. „Elisabeth“ oder „Tanz der Vampire“. Da muss man schon nach London, Hamburg oder New York reisen, um diese Spitzenqualität zu erleben. Auch die Opernsparte im Theater an der Wien ist anders als in der Staats- oder Volksoper, wo Repertoirebetrieb mit täglich wechselnden Aufführungen herrscht. Bei uns gibt es den sogenannten Stagionebetrieb, bei dem es einmal im Monat eine neue Premiere, mit einer darauffolgenden Aufführungsserie gibt. Ich sorge dafür, dass im Hintergrund die Finanzen funktionieren und leiste so meinen Beitrag, damit sich der Vorhang täglich für unsere Gäste in den Musiktheaterhäusern der VBW hebt.

