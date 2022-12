Dobersberg: Sponsoren gewürdigt

Bereits zum 4. Mal wurden die 14 Sponsoren des Kulturvereins Dobersberg für die Unterstützung des Programms im Kulturkeller Dobersberg ausgezeichnet. Die Initiativen Wirtschaft für Kunst vergaben in Kooperation mit der Wirtschaftskammer NÖ und ecoplus am 29. November bei einer Galaveranstaltung im Schloss Luberegg in Emmersdorf den 22. Niederösterreichischen Kultursponsoringpreis an Unternehmen für die Förderung von Kulturprojekten. Insgesamt 154 Projekteinreichungen gab es, die Dobersberger durften sich über eine „Lobende Erwähnung“ in der Kategorie „Niederösterreichische Unternehmen“ freuen und erhielten alle eine Urkunde.

Die Ehrung der Preisträger erfolgte im Beisein von Karl Wilfing, Präsident des NÖ Landtages, Wirtschaftskammer-NÖ-Vizepräsident Erich Moser und Helmut Miernicki, Geschäftsführer der ecoplus. Anita Fröhlich, Sabine Pölzl und Roger Schwendinger gratulierten seitens des Kulturvereins Dobersberg und freuten sich mit den Sponsoren über diese besondere Auszeichnung.

Keine Nachrichten aus Waidhofen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.