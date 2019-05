Der Lenker eines Rasenmähertraktors war in der Wiener Straße im Bereich des Thaya-Ufers mit Mäharbeiten beschäftigt. Aus bislang unbekannter Ursache stürzte der Traktor in den angrenzenden Thayafluss und versankt fast vollständig im Wasser.

Im Zuge der Ausrückemeldung an die NÖ Landeswarnzentrale wurden die Einsatzkräfte über einen weiteren Einsatz per Funk informiert. Am Hauptplatz kam es zu einem Ölaustritt aus einem Kühl-LKW. Dieser Einsatz konnte von der Besatzung des Versorgungsfahrzeuges im Zuge der Anfahrt zum erstalarmierten Einsatz übernommen und auch rasch abgearbeitet werden.

Beim Eintreffen des Einsatzleiters in der Wiener Straße wurde dieser bereits vom unverletzten Lenker erwartet. Der zu bergende Rasenmähertraktor war vorwärts in den Thayafluss gestürzt und war fast vollständig im Wasser versunken. Als Vorbereitung für die Bergung des Fahrzeuges zogen sich zwei Feuerwehrmitglieder die im HLF 2 gelagerten Wathosen an und stiegen gesichert in das Wasser, um die erforderlichen Anschlagmittel am Traktor zu befestigen. Zeitgleich wurde das Wechselladefahrzeug nahe der Uferböschung in Stellung gebracht und der Kranhaken des Ladekrans über das versunkene Fahrzeug gesteuert.

Anschließend wurde das Mähfahrzeug aus der Thaya geborgen und direkt auf den Anhänger des Besitzers zum weiteren Abtransport gehoben. Während der Bergungsarbeiten musste eine Fahrspur der Wiener Straße gesperrt werden. Die Polizei übernahm gemeinsam mit der Feuerwehr die Verkehrsregelung. Um 9:35 Uhr konnten die Einsatzkräfte wieder ins Feuerwehrhaus einrücken.

Im Einsatz standen die FF Waidhofen mit Versorgungsfahrzeug, Tanklöschfahrzeug, Hilfeleistungsfahrzeug, Wechselladefahrzeug und 13 Mitgliedern, sowie die Polizei Waidhofen mit einem Fahrzeug.